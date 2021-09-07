ДТП з імовірною участю Трухіна: Нехай це буде повністю об'єктивне розслідування - Арахамія

Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що будь- які коментарі з боку фракції щодо ДТП з імовірною участю народного депутата Олександра Трухіна можуть бути розцінені як спроба його захистити або ж "створити пресинг" і наполягає на проведенні об'єктивного розслідування.

"Що стосується його (Трухина) ймовірної участі в ДТП: потенційно є свідки, які кажуть, що це він був, інші - що не був. Тому, враховуючи такі свідоцтва, справа була передана з МВС до ДБР... Коли будуть усі експертизи, то ми зможемо побачити, що сталося, хто винен, оскільки зараз будь-яка наша реакція може бути сприйнята як спроба або захищати пана Трухіна, або навпаки - нападати, робити якийсь пресинг, насильство. Ми не хочемо принципово жодного впливу на слідчий процес, нехай це буде повністю об'єктивне розслідування", - заявив Арахамія на брифінгу в понеділок увечері.

Крім того, він зазначив, що "у пана Трухіна є зараз одна справа, велика, з сім'єю пов'язана, тому він не дає жодних коментарів, навіть внутрішніх".

ДТП за участю Трухіна сталася на Бориспільській трасі, 23 серпня. Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав в автомобіль Ford, який, зі свого боку, протаранив Daewoo. Постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей. Низка ЗМІ після цього повідомили, що за кермом Audi перебував Трухін, однак згодом видалили цю інформацію.

31 серпня Нацполіція повідомила, що справа буде розслідуватися Державним бюро розслідувань.