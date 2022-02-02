ДТП з Трухіним: у МВС запевняють, він ні про що не "домовлявся" з Монастирським

Встановлення всіх фактів і обставин ДТП за участю народного депутата України Олександра Трухіна та ухвалення відповідних процесуальних рішень належать до повноважень Державного бюро розслідувань, а всі намагання представляти суть справи так, нібито нардеп про щось намагався "домовитися" із міністром внутрішніх справ України, не відповідають дійсності. Про це йдеться в заяві, яку оприлюднила в середу, 2 лютого, пресслужба МВС, інформує УНН.

"Всі намагання представляти суть справи так, що нібито народний депутат України О. Трухін про щось намагався "домовитись" із міністром внутрішніх справ України не відповідають дійсності. Поліцейські сумлінно виконали свої службові обов'язки з документування цього ДТП. Встановлення всіх фактів і обставин ДТП за участю народного депутата України й прийняття відповідних процесуальних рішень належать до повноважень Державного бюро розслідувань", - повідомили в пресслужбі.

Як зазначають в МВС, народний депутат України є спеціальним суб'єктом кримінального провадження. Кримінальні провадження, в яких він може фігурувати у якості підозрюваного, належать до підслідності Державного бюро розслідувань.

Саме через те, що під час слідства поліція отримала факти, які свідчили, що за кермом автомобіля Audi міг бути народний депутат України, кримінальне провадження було передано з Національної поліції до Державного бюро розслідувань, повідомили в МВС.

Напередодні у ЗМІ з'явилось розслідування з ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна, а також відео начебто з місця автопригоди.

На ньому видно як чоловік, схожий на нардепа Трухіна, звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з очільником МВС Денисом Монастирським.

Поліцейський, якому належала камера, підтвердив, що депутат пропонував хабар, щоб покинути місце події. За словами правоохоронця, нардеп мав ознаки сп'яніння. Хто саме був за кермом, на відео не видно.