Дубінський, привіт, - скандальний Шевченко прокоментував своє виключення з фракції "слуг"

24 мая 2021, 11:53
 Политика Источник: Телеканал новин "24"

Фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав нардепа Євгенія Шевченка, який захоплюється Олександром Лукашенком. Сам парламентар зрадів такому рішенню та передав привіт Олександру Дубінському.

Шевченко відреагував на своє виключення з парламентської фракції "Слуга народу", зрадівши, що нарешті це сталося. Реакція Шевченка на його виключення з фракції

Ми підемо своїм шляхом. А ці соросята угроблять країну і президента остаточно. Саня Олександр Дубинський привіт! Я ж казав, що буду наступним, - написав Шевченко. Довідка. Нардепа Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуги народу" 1 лютого 2021 року.

Крім того, новинку він прокоментував і у фейсбуці. Там нардеп подякував колишнім колегам та ще раз висловив свою радість щодо прийнятого "Слугою народу" рішення.

"Я той депутат, якого обрали люди. Я не змінюю свою позицію, щоб догодити деяким політикам і шкодити інтересам моєї держави", - зазначив він.

Источник: Телеканал новин "24"
 
 
 