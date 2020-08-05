Дубінський створює групу впливу в Київоблраді в інтересах Коломойського - експерт

Під приводом підтримки ініціатив президента нардеп із партії "Слуга народу" Олександр Дубінський створює в Київській обласній раді групу впливу в інтересах бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це на сторінці у Facebook заявив політичний експерт, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Національного транспортного університету Едуард Юрченко.

За його словами, серед членів новоствореної депутатської групи - "За демократичні ініціативи президента України Володимира Зеленського" - є ексрегіонали і фігуранти гучних корупційних скандалів. А окремі її учасники навіть не знають про існування групи, що означає - їхні підписи могли підробити.

Експерт також прокоментував конфлікт між Дубінським і керівництвом Київської облради. На думку Юрченка, саме нардеп організував медіаатаку на голову Київоблради Миколи Стариченка, який наприкінці липня написав заяву про відставку. А також - на його найближчих соратників.

"Саме Стариченко привів у "групу Дубінського" дев'ятьох із 12 учасників. Але навіть це не допомогло налагодити співпрацю зі СН. Главу облради технічно прибрали шляхом спланованих медіаатак. У конфлікт також був утягнутий один із найближчих соратників Стариченка - керівник Узинського ОТГ Віталій Гринчук, якого Дубінський звинуватив у спробі дати хабар керівництву штабу СН у Київській області за можливість брати участь у виборах від провладної партії. Утім, єдиною причиною оприлюднення цієї інформації стала недостатня сума хабаря, запропонована Гринчуком. Саме тому у штабі СН майже місяць приховували скандальний факт", - заявив експерт.

Політолог підкреслив, що зараз у Київській області відбувається спроба монополізувати владу з боку людей Коломойського, а інструментом у цій боротьбі є "медійний депутат Олександр Дубінський". За його словами, такі дії можуть дуже нашкодити рейтингам СН у Київській області і репутації самого гаранта зокрема.

Вибори до місцевих органів влади в Україні призначено на 25 жовтня.