Дубінський залишається заступником голови фінансового комітету Ради - Корнієнко

ародний депутат Олександр Дубінський, виключений із партії "Слуга народу", залишається на посаді заступника голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Про це повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу у Верховній Раді.

"Парламентська діяльність і партійна - різні абсолютно, вони десь перетинаються по закону, десь не перетинаються. Він є позафракційним народним депутатом, він виключений із фракції партії "Слуга народу". Відповідно, заступником голови комітету він залишається, працює, вносить ініціативи і закони", - сказав Корнієнко.

За його словами, Дубінський останнім часом відчував певні незручності від того, що потрібно служити партійним правилам.

"А він хотів проводити якісь конференції свої незаплановані, приймати якісь рішення, не узгоджені з керівництвом партії. Тому ми йому відкрили шлях у велику або малу політику, як він уже вирішить... Тепер зелений колір не тяжіє над паном Дубінським, далі він може обирати будь-який з інших кольорів", - сказав голова партії.

Корнієнко також зауважив, що керівництво "Слуги народу", а також президент Володимир Зеленський неодноразово спілкувалися з Дубінським перед тим, як ухвалити рішення про виключення із фракції та партії.

"Обсяги розмов, які були в пана Дубінського з паном Арахамією, зі мною, з Президентом України на фракції, - із них можна створити вже невеликий гостросюжетний фільм десь години на дві, може, серіал. Неодноразово ці розмови були, вони призвели до того, до чого призвели - до проведення якихось невстановлених конференцій і прийняття на них рішень всупереч статуту. Тому далі було таке рішення прийнято", - заявив Корнієнко.

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