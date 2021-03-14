Дубинский и Костюк поссорились в Instagram

Народный депутат Александр Дубинский, которого исключили из фракции Слуга народа, и замглавы Офиса президента Украины Юрий Костюк поссорились в Instagram.

В субботу, 13 марта, Дубинский опубликовал в Instagram пост с подписью: "Должен признать, зеленый был ошибкой".

В комментариях под фото Костюк призвал нардепа сложить мандат и пойти на перевыборы.

"Так положи мандат на стол, пойди на перевыборы и докажи, что тебя выберут без зеленого флага. Слабо?" - написал чиновник Офиса президента.

Дубинский ответил ему: "На* * й сходи". Костюк ему ответил: "На* * й занято - ты там прочно и надолго обосновался".