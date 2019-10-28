Дубинский обнародовал отчет по прохождению полиграфа

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский обнародовал отчет от полиграфолога по прохождению детектора лжи, в котором говорится, что нардеп правдиво ответил на вопросы.

Соответствующий отчет он опубликовал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Дубинский правдиво ответил на все вопросы относительно своей непричастности к договоренности, ожидания и получения неправомерной денежной награды за голосование законопроекта 2047 и не знает, кто из членов комитета причастен к этому", - говорится в заключении.

Дополнительно установлено, что за время работы в Раде опрашиваемый не получал денежных вознаграждений или любых других за содействие в голосовании законопроектов по просьбе любых лиц.