Дубинский опубликовал список новых министров

Премьер-министром вместо Алексея Гончарука предположительно станет вице- премьер Денис Шмыгаль

Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Александр Дубинский, передает "ДС".

По его данным, Министерство экономразвития возглавит Роман Жуковский, а Тимофею Милованову отойдет восстановленное МинАПК.

Новым министром финансов станет Игорь Уманский, Михаил Федоров сохранит пост главы Минцифры, как Денис Малюська - пост министра юстиции, а Арсен Аваков - главы МВД.

Министерством иностранных дел вместо Вадима Пристайко будет руководить вице- премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

На посту главы Минобороны Андрея Загороднюка сменит экс-глава украинской стороны СЦКК генерал-лейтенант ВСУ в отставке Андрей Таран.

Министерство соцполитики "отойдет" Марии Лазебной, назначенной в августе прошлого года на должность главы Государственной социальной службы; Министерство молодежи и спорта - Вадиму Гутцайту.

"Остальные еще обсуждаются", - добавил Дубинский.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский примет участие в заседании парламентской фракции "Слуга народа", которое началось сегодня, 3 марта, в 19:00.

По данным СМИ, на заседании будет рассматриваться вопрос кадровых изменений в Кабмине, включая отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Между тем, по информации депутата Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексея Гончарука, преемником Гончарука нардепы от СН выбрали вице-премьера Дениса Шмыгаля.