Дубль-план для Украины и России

За неделю до отставки Майкла Флинна с поста советника президента США по национальной безопасности ему в офис доставили письмо, в котором содержался план для Дональда Трампа об отмене американских санкций против России.

Об этой истории в статье The New York Times A Back-Channel Plan for Ukraine and Russia, Courtesy of Trump Associates написали Меган Тухи (Megan Twohey) и Скотт Шейн (Scott Shane)

Статья имела эффект разрорвавшейся бомбы.

Ее перевод на своей официальной странице опубликовал Владимир Арьев.

Флинн ушел с должности, поскольку был пойманным на лжи о своем обсуждения санкций с послом России. Но это предложение - мирный план для Украины и России - лоббировали личный адвокат президента Майкл Коэн, который и доставил документ Флинну, а также бывший советник Трампа по России Феликс Сатер. И украинский депутат, который позиционирует себя в оппозиционном движении и связан с бывшим руководителем избирательного штаба Трампа Полом Манафортом.

В то время, когда связи Трампа в России и люди, которые эти связи обеспечивали, являются предметом особо тщательного рассмотрения американской разведки, ФБР и Конгресса, некоторые соратники президента, как и раньше, готовы и стремятся контактировать с Россией хотя бы за кулисами.

Трампа, за его неоднократные осанны российскому президенту Владимиру Путину и желание создать американо-российский альянс, стыдили и демократы, и республиканцы. Хотя и нет ничего незаконного в таких неофициальных усилиях, но предложения, которые склоняются в сторону российских интересов, должны тревожить.

Вышеупомянутое трио дипломатов-любителей говорит, что их цель состояла в том, чтобы просто помочь урегулировать изнурительный трехлетний конфликт, который уже унес более 10 000 жизней.

А кто не хочет помочь принести мир? - спрашивает мистер Коэн.

Да, но его предложение содержит больше, чем просто мирный план. Депутат украинского парламента Андрей Артеменко, который видит себя в качестве лидера будущей Украины в "трамп-стиле", утверждает, что имеет доказательства - "наименование компаний, телеграфные переводы" - разоблачающие коррупцию президента Украины Петра Порошенко. Что должно помочь сбросить его. И еще Артеменко утверждает, что получил поддержку своих планов со стороны топ-помощников Путина.

Многие назовут меня российским агентом, американским агентом, агентом ЦРУ, - говорит он. - Но как найти решение для наших стран, если мы не будем разговаривать?

Коэн и Сатер заявили, что не обсуждали с Трампом это предложение и не имеют никакого опыта в области внешней политики. Коэн - из тех соратников Трампа, которые находятся под пристальным вниманием ФБР по делу связей с Россией. И он отрицает любые незаконные контакты. Двое других лиц имеют несколько сомнительнее прошлое. Американец русского происхождения, пятидесятилетний Сатер в прошлом признавал себя виновным в участии в схеме фондовых манипуляций в пользу мафии.

(Как писала The New York Times еще год назад, Сатер был осужден и отправлен в тюрьму в 1993 году после того, как в драке в баре Нью-Йорке ударил мужчину в лицо "звездочкой" - разбитой бутылкой - после чего, кстати, сменил фамилию с "Саттер" на "Сатер". И еще уточнение: за манипуляциями на Уолл-стрит стояла не просто мафия, а русская мафия. А спасло Сатера от тюрьмы его сотрудничество с ФБР, которое позволило спецслужбам предотвратить преступным схемам. - Ред.)

Артеменко провел два с половиной года в тюрьме в Киеве в начале 2000-х по обвинению в хищении имущества, хотя потом сказал, что уголовное производство было политически мотивированным.

(Артеменко - народный депутат, член фракции Радикальной партии Ляшко. В 1999-2000 гг. был президентом футбольного клуба ЦСКА (Киев). В 2000 году стал советником мэра Киева. В 2006-м избран депутатом Киевского городского совета, возглавил фракцию БЮТ, откуда перешел в большинство нового мэра Черновецкого. В сентябре 2016-го заявил, что Украина не может "взять свою территорию и переехать в район Канады", поэтому ей следует ориентироваться "на своих соседей, свою семью". Тем не менее, двое его детей - сын Эдвард- Даниэль и дочь Амбер Екатерина - являются гражданами США, другой сын - Виталий - гражданином Канады, и только дочь Кристина - гражданкой Украины. По данным СМИ, Артеменко был фигурантом четырех уголовных дел.

Упоминавшееся заключения в 2,5 года отбывал за хищение $4 млн Минобороны. Отпущенный на свободу на поруки депутата Михаила Добкина и других в связи с якобы онкологическим заболеванием, которое не поддается лечению. Во время Майдана стал финансовым координатором "Правого сектора" - Ред.)

Пока не известно, примет ли Белый дом это предложение серьезно. Но оно уже вызвало гнев украинских чиновников. Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Артеменко "не имеет права предъявлять именем Украины любые альтернативные мирные планы любым иностранным правительствам, в том числе - администрации США".

На конференции по безопасности в Мюнхене Порошенко предостерег Запад относительно "умиротворения" России. Некоторые американские эксперты говорят, что предлагать России любую альтернативу международному соглашению по Украине двухлетней давности было бы ошибкой.

Администрация Трампа пока посылала разные сигналы относительно конфликта в Украине. Но учитывая похвалу Трампа в адрес Путина бывший американский посол в Украине Джон Хербст заявил: он опасается, что новый президент может быть слишком нетерпеливым, чтобы наладить отношения с Россией за счет Украины. Причем, вполне вероятно, по варианту, подобному плану Артеменко.

Это было в конце января, когда троица связанных этим планом мужчин сошлись в роскошном отеле Loews Regency на Парк-авеню в Манхэттене, где обычно заключаются деловые соглашения - в вестибюле с кожаными диванами, под мартини в баре ресторана или в частных конференц-номерах на верхних этажах. Пятидесятилетний Майкл Коэн живет в двух кварталах вверх по улице, на Trump Park Avenue. Это адвокат, который присоединился к компании Трампа в 2007 году в качестве специального советника. Он отработал для "Trump Organization" много соглашений, в частности, в Грузии, а также в проведении боев по смешанным единоборствам с участием российских бойцов. Сам он считается верным бойцом, на которого Трамп полагался при решении сложных проблем.

ФБР до сих пор изучает досье бывшего британского разведчика, которого финансировали политические оппоненты Трампа. Где утверждается, что Коэн встречался с российским представителем в Праге во время президентской кампании для обсуждения хакерских атак из России на штаб демократов. В разговоре с The New York Times российский чиновник сказал, что он никогда не встречался с Коэном. Мистер Коэн настаивает на том, что он никогда не посещал Прагу и утверждение с досье являются выдумками. (Связи Пола Манафорта с Россией и Украиной также расследуются ФБР).

Но Коэн имеет личную связь с Украиной: он женат на украинке и прежде сотрудничал с ее родственниками в бизнесе с этанолом. (Так написала скрупулезная в формулировках газета The New York Times, что идентично- целомудренно перевели украинские информисточники. Но, видимо, необходимо уточнить, что этанол - это просто этиловый спирт из всем известной формуле C2H5OH. После чего "бизнес с этанолом" приобретает другую эмоциональную окраску. Или бишь, привкус. - Ред.).

Артеменко, высокий и грузный, приехал в отель на Манхэттене между визитами в Вашингтон. (Его жена, хвастался он, встречалась с первой леди Меланией Трамп несколько лет назад, во время их совместной модельной карьеры, но сам он лично не пытался встретиться с мистером Трампом.) Артеменко принимал участие в церемонии инаугурации, посещал Конгресс, разместив на Facebook свое восхищение Трампом и сообщив об обсуждении своего мирного плана во время встреч с американскими законодателями.

Артеменко попал в парламент в 2014 году, когда бывший украинский президент Виктор Янукович от протестов против коррупции и экономического слияния с Россией улетел в Москву. Манафорт, сыгравший важную роль в избрании Януковича президентом, помогал сформировать политический блок, направленный против нового президента - Порошенко, богатого бизнесмена, который занял гораздо более жесткую позицию в отношении России и обвинил Путина в попытке поглотить Украину в новой Российской империи.

Сорокавосьмилетний Артеменко вышел из оппозиции, которую лелеял Манафорт. (По свидетельству Артеменко, они с Манафортом никогда не встречались.) До прихода в политику Артеменко имел деловые отношения на Ближнем Востоке, сделки с недвижимостью в районе Майами, работал в качестве агента, представлявшего топ украинских спортсменов. Некоторые коллеги в парламенте описывают его как коррупционера, который не заслуживает доверия, а то и просто как ничтожество, но он, кажется, накопил значительные богатства.

Он лепит себя по образу и подобию Трампа, наряжаясь в одежды лидера, который восстанет против нового класса националистических проводников с Запада. Он даже ездил в Кливленд прошлым летом для участия в Республиканской национальной конвенции, хватаясь за любую возможность встретиться с членами избирательной кампании Трампа.

Пришло время для новых лидеров, новых подходов к управлению страной, новых принципов и новых участников переговоров в международной политике, - написал Артеменко в Facebook 27 января. - Наше время пришло!

Он говорит, что видит в личности Трампа возможность пропагандировать мирный план для Украины, что в свою очередь поможет ему продвинуть собственную политическую карьеру. По сути его план требует вывода всех российских войск из Восточной Украины. Но украинские избиратели должны решать на референдуме, чтобы Крым - украинская территория, захваченная Россией в 2014 году, - мог быть сдан России в аренду сроком на 50 или 100 лет. Украинский посол Чалый отверг такое предложение.

Это грубое нарушение Конституции, - сказал он в письменном ответе на вопрос The Times. - Такие идеи могут предлагаться только теми, кто открыто или тайно представляет российские интересы.

Возникает также вопрос, почему проект Артеменко включает в себя распространение "kompromat'у", то есть компрометирующих материалов, которые якобы доказывают, что мистер Порошенко и его ближайшее окружение коррумпированы. Почему Сатер, давний деловой партнер Трампа со связями в России, был готов помочь довести предложение Артеменко до Белого дома? Ведь сам Трамп пытался дистанцироваться от Сатера в последние годы. Если Сатер "прямо сейчас сядет напротив", говорил Трамп еще в 2013-м, "я бы его не узнал".

Но Сатер отрабатывал сделки с недвижимостью "Trump Organization" не менее десяти лет, даже после того, как стало известно о его роли в сомнительных схемах. Он, родившийся в Советском Союзе и выросший в Нью-Йорке, служил сначала в качестве исполнительного распорядителя некой фирмы Bayrock Group. Офис которой находился двумя этажами ниже "Trump Organization" в Trump Tower. А потом стал старшим советником господина Трампа.

По его сведениям, Сатер работал с российским девелопером над планом для Trump Tower в Москве, который приостановился из-за президентской кампании. (А Коэн сказал, что "Trump Organization" получила письмо о намерениях по московскому проекту от российского девелопера именно в то время, когда было принято решение о невыгодности такого проекта.)

Артеменко свели с Сатером общие друзья. И, сказал Сатер, продвижение плана Артеменко имело смысл.

Во-первых, я хочу остановить войну, - подчеркнул он. - Во-вторых, я абсолютно убежден, что США и Россия должны быть союзниками, а не врагами. Если бы я смог достичь это за один ход - я бы уже бежал.

После личной беседы с Артеменко и Сатером Коэн заверил, что занесет план в Белый дом. Он подчеркивает, что не знал, кто в российской власти обещал поддержку этому плану, - как утверждает Артеменко, - но понял, что там было обещание предоставить доказательства коррупции президента Украины.

Мошенничество никогда не бывает хорошим, да? - переспрашивает Коэн.

Он также говорит, что Сатер дал ему письменное предложение плану Артеменко в запечатанном конверте. Во время встречи с Трампом в Овальном кабинете в начале февраля, рассказывает Майкл Коэн, он оставил этот конверт в офисе Флинна.

Коэн говорит, что после того, как Флинн был вынужден уйти со своего поста, они втроем - Коэн, Сатер и Артеменко - надеются на ответ уже со стороны нового советника президента США по национальной безопасности. В минувшую пятницу президент Трамп написал в Твиттере, что у него уже было четыре кандидата на эту должность.

(В подготовке материала Меган Тухи из Нью-Йорка и Скотту Шейну из Вашингтона помогал Майкл Швирц из Киева, Украина.)

P.S. Как пояснил Андрей Артеменко уже после выхода статьи в The New York Times происхождение "kompromat'у", "все эти документы получены в сотрудничестве с Валентином Наливайченко. Он полностью в курсе моих действий. И мы с ним активно сотрудничаем как в Украине, так и в США".

P.P.S. Между тем Майкл Коэн в интервью The Washington Post сказал, что не брал ни одного документа для Белого дома и ни с кем его не обсуждал. Увы, наоборот, он назвал план Артеменко "фейковых новостью".

Я признаю, что короткая встреча состоялась, но категорически отрицаю факт обсуждения этой темы или передачу любых документов в Белый дом или генералу Флинну, - подчеркнул Коэн. И заявил, что только посоветовал "украинскому чиновнику" отправить свои предложения Флинну по адресу: 1600 Pennsylvania Ave.



Trust.UA

http://www.trust.ua