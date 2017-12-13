Дуда призвал Порошенко преодолеть "тупик с эксгумацией"

Президенты Польши и Украины провели пресс-конференцию Президент Польши Анджей Дуда заявил, что необходимо возобновить разрешение на эксгумацию и перезахоронение останков похороненных в ХХ веке поляков на территории Украины и украинцев в Польше. Об этом он сказал на совместной с президентом Украины пресс-конференции в Харькове в среду, 13 декабря. "Эксгумации - это очень важный элемент. Я

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что необходимо возобновить разрешение на эксгумацию и перезахоронение останков похороненных в ХХ веке поляков на территории Украины и украинцев в Польше.

Об этом он сказал на совместной с президентом Украины пресс-конференции в Харькове в среду, 13 декабря.

"Эксгумации - это очень важный элемент. Я обратился сегодня к господину президенту (Порошенко. - Ред.) с очень четко сформулированным призывом, чтобы мы могли преодолеть тот тупик, который в этом плане возник в польско- украинских отношениях. Чтобы преодолеть этот тупик, необходимо вернуть согласие на эксгумации и по эту, и по ту сторону границы", - отметил Дуда.

Также президент Польши сообщил, что договорился с Порошенко о том, чтобы "не делать шагов в направлении очередных увековечений, не имея научно проверенных доказательств".

Напомним, во время визита в Харькова Порошенко и Дуда возложили цветы к мемориалу, созданному на месте массовых расстрелов украинцев и польских офицеров в 1938 - 1940-х годах.

Інтерфакс-Україна