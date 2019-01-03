Два миллиона украинцев уже воспоьзовались безвизом - Порошенко

Уже 2 миллиона украинцев воспользовались безвизовым режимом с Европейским союзом, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС! Безвиз работает!" - написал П. Порошенко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

По словам главы украинского государства у Украины безвизовый режим с более 100 странами мира.

"Сейчас мы имеем безвизовый режим с более ста странами мира. И мы продолжаем открывать мир для Украины, а Украину - для мира" - отметил П. Порошенко.