Два роки президентства Зеленського: про що глава держави говорив з журналістами

На території держпідприємства "Антонов" відбулася прес-конференція президента України Володимира Зеленського.

Цього року захід модерувала керівниця директорату з питань інформаційної політики Офісу президента Ірина Побєдоносцева, оскільки Юлія Мендель раніше пішла з посади речниці гаранта.

Вибір локації Зеленський назвав символічним: мовляв, тут з одного боку - недобудована "Мрія" (йшлося про літак), з іншого - новий фюзеляж АН-178.

Завданням номер один президент назвав "країну без олігархів". Також він вважає пріоритетами будівництво доріг, земельну реформу, подальшу діджиталізацію.

На запитання щодо незалежності державних інституцій (зокрема, НАК "Нафтогаз України" і НБУ) Зеленський відповів, що керівництво "Нафтогазу" вирішив змінити уряд - як головний акціонер. "Нафтогаз показав мінус 11 млрд збитків в цьому році... Сьогодні поставлена задача, і я впевнений, що цих збитків в 11 млрд не буде", - пояснив він.

Також глава держави пообіцяв, що незабаром запрацює новий закон стосовно олігархів. Такими він назвав тих, хто має вплив на політику, ЗМІ та чиновників, - щоправда, конкретних прізвищ не називав.

На певний час президент відволікся від спілкування - став показувати одному з журналістів свою переписку з Яною Дугарь (фігуранткою "справи Шеремета"). Зеленський запевнив, що не знає, хто вбив Павла Шеремета, - і водночас заявив, що "доказів стовідсоткових немає". На питання, що чекає на главу МВС Арсена Авакова в разі доведення невинуватості музиканта Андрія Антоненка (який понад 500 днів провів у СІЗО), Зеленський сказав, що буде "серйозна розмова".

Одною з найважливіших новацій він назвав народовладдя і майбутній референдум. Питання щодо тимчасово окупованих територій на цьому референдумі теж буде представлено - уточняти його президент не став, але зазначив, що "ніякої зради не буде", і нагадав, що саме він є гарантом Конституції.

Прокоментував Володимир Зеленський і ротації в уряді. Щодо екс-міністрів Ігоря Петрашка і Владислава Криклія він повідомив, що вони залишаться в команді (зокрема, Петрашку доручать проведення земельної реформи). Щодо екс- глави МОЗ Максима Степанова, то Зеленський зазначив, що особисто він був проти відставок у складний період пандемії, але конфронтація Степанова з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем врешті-решт стала заважати роботі всього уряду.

На питання про запланований у серпні саміт "Кримської платформи" Зеленський відповів, що це буде перший серйозний майданчик в аспекті деокупації Криму. За його словами, всі учасники доволі сильно ризикують - адже участь у такому саміті означає погіршення відносин з РФ.

Журналіст польської "Газети Виборчої" запитав Зеленського, що саме він думає про Путіна. Зеленський сказав, що думає про нього лише в контексті ймовірної зустрічі, і що цікавиться лише мирним розв'язанням ситуації на сході країни.

У відповідь на запитання про своє ставлення до екс-президента Петра Порошенка він заявив: "У мене немає сентиментів... я вже став його вироком".

Про міського голову Києва Віталія Кличка Зеленський сказав, що той "нічого йому не зробив", а нещодавні обшуки в департаментах КМДА означають лише, що корупційних схем в структурах міської влади бути не повинно. Ще президент зазначив, що інколи йому буває соромно "за деякі кроки деяких людей, які є поруч". Але він завжди готовий дати другий шанс, якщо їхні провини є невеликими.

Поставили президенту питання і про кампанію з вакцинації. "На сьогодні у нас контрактів десь на 47 млн безкоштовних вакцин, що відповідає плюс-мінус кількості населення. Це максимальна кількість, яку можна було знайти... Ми не є членом ЄС, ми не є членом НАТО, ми не в пріоритеті з надання вакцин, ми повинні це зрозуміти", - заявив на це Зеленський.

Рішення ЦВК щодо визнання кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка переможцем на виборах в одному зі спірних округів на Івано-Франківщині Володимир Зеленський назвав справедливим: мовляв, Вірастюка обрало суспільство, адже він є "чистою людиною".

Щодо свого бажання йти на другий президентський термін Зеленський сказав, що це так само "має залежати від бажання суспільства". І підбив підсумки: "Я нічого не боюся. Я знаю, куди йду".

Між іншим, день ознаменувався казусом: у соцмережі Instagram з'явилося фото Зеленського з дружиною, яке мало стати привітанням до Дня вишиванки, - але наробило галасу, адже президентська вишиванка виявилася підозріло схожою на російську косоворотку (з вишивкою не по центру, а збоку).

"Наша гордість, наш символ і скарб. З Днем вишиванки!" - йдеться при цьому у дописі.

UA.newshttps://ua.news/ua/dva-roky-prezydentstva-zelenskogo-pro-shho-glava-derzhavy-govoryv-z-zhurnalistamy/