Два сценария новых отношений США и Украины

Вот и вступил в свои полномочия новый 45-й президент США Дональд Трамп. Хотя на церемонию инаугурации украинских политиков официально не приглашали, многие из них, потратив немалые суммы, присутствовали на этом празднике. Возможно, кто-то из украинских политиков пытается таким образом втереться в доверие к новому руководителю Белого дома. Кто-то надеется, что новому президенту США станет легче на душе, когда он увидит в списке присутствующих на обряде посвящения в президенты немало украинских политиков. Ведь многие украинские политики были уверены в победе на выборах президента США не Трампа, а Клинтон. После неудачной предвыборной риторики украинских политиков против Трампа, некоторые эксперты прогнозируют ухудшение внешнеполитических отношений США и Украины. Но какие реальные угрозы для Украины могут существовать с приходом в Белый дом непредсказуемого и неординарного Трампа?

Негативный сценарий для Украины

Самым неприятным вариантом для Украины может быть сделка Трампа и Путина в отношении вооруженного конфликта на Донбассе и аннексии Крыма. Теоретически Вашингтон может отказаться от поддержки Украины, именно этого добивается лично Путин. Но если вспомнить предыдущее правление президента Барака Обамы, то какую реальную поддержку президент США оказывал в противовес военной агрессии России в Грузии, Украине и Сирии? Если бы в 2008 году США попыталось более жестко остановить военное вторжение войск РФ в Грузию, возможно последующих военных операций в Украине и Сирии не было бы. В общем, при Обаме никакой весомой поддержки в адрес Украины не было, кроме санкций, которые ввел конгресс США против РФ. Летальное оружие Украине США предоставить при Обаме также не решилось. Заявлений и реальных действий США в качестве гаранта "Будапештского меморандума" и защиты Украины от внешнего военного вторжения тоже не последовало. Так что Трамп имеет шансы опередить Обаму во многих пунктах поддержки Украины. Республиканцы будут настаивать на ужесточении отношений с Россией на почве её военной агрессии на Донбассе. Тут будут действовать принципы вечного американского лидерства в глобальной геополитике.

Но Путин может предложить Трампу выгодную сделку, при которой США заставят Украину провести выборы на оккупированном Донбассе. Таким образом, Кремль осуществит свою давнюю мечту - легитимизирует и внедрит в состав Украины непризнанные республики ДНР-ЛНР. Путин всего лишь попросит у Трампа надавить на лидеров ЕС и украинскую власть, чтобы ускорить выполнение "Минских соглашений" с российской трактовкой. А техническую сторону и даже некую финансовую поддержку попытается организовать своими силами. Ведь, чтобы внедрить в украинский парламент вчерашних боевиков, Москва не пожалеет ни средств ни усилий.

Для новой администрации США проблемы Украины являются локальной проблемой Европы. Украина не находится в зоне главных внешнеполитических приоритетов США. Для Трампа главное сейчас во внешней политике продемонстрировать эффективную борьбу с терроризмом и защитить национальный бизнес от внешних конкурентов, в числе которых Китай. Так что план сделки между Трампом и Путиным, в котором Украина якобы станет "головной болью" Москвы, а не Вашингтона вполне вероятен. Путин в любом случае предпримет попытку договориться с Трампом о таком варианте. В случае согласия Трампа решение будет оставаться за конгрессом США.

Позитивный сценарий для Украины

Ввиду того, что Трамп не слишком искушен во внешней политике, а задания он поставил серьезные, то в начале все силы он бросит на борьбу с терроризмом и экономическое противостояние Китаю. Делать резкие и быстрые шаги в отношении Украины Трамп не станет.

Во-первых, более 25 лет Украина считается стратегическим партнером США. Возможно, это партнерство больше проявлялось на словах, но сдавать Украину никто из президентов США никогда не собирался. Во-вторых, в вопросе поддержки Украины республиканцы всегда более активны, чем демократы. В третьих, даже если Трамп о чем-то договориться с Путиным в отношении Украины, то выполнение этих обещаний будут проходить лишь через решение конгресса, где у Трампа даже в его родной Республиканской партии достаточно конгрессменов, которые не поддерживают его кандидатуру и политику.

Возможно, первые месяцы работы Трампа на посту президента США принесут во внешней политике множество эксцентричных решений. Но касаться они будут главных проблем США. На то, чтобы решить второстепенные для США вопросы у Трампа по началу не хватит ни времени ни опыта. За этот промежуток времени Украине нужно показать, что она может быть интересна и перспективна в плане вложения американских инвестиций и стратегического сотрудничества. Лучше всего, если Украина предстанет в глазах Трампа, как молодое развивающееся государство, которое освободилось от влияния соседней сверхдержавы России. Ведь на заре становления США именно Американская революция за независимость 1775-1783 годов сделала эту страну свободной от протекции такой колониальной сверхдержавы, как Великобритании. Поэтому Украина должна показать новому президенту США не свои проблемы, а именно свои перспективы и желание стать демократической и независимой страной. И делать это необходимо в короткие сроки.

Алекс Зоркий