Движение "Честно" назвало депутатов, которые в октябре пропустили более 30% голосований

В октябре 16 народных депутатов отсутствовали во время более чем 30% голосований в Верховной Раде.

Об этом говорится в сообщении движения "ЧЕСТНО" со ссылкой на данные официального сайта Верховной Рады. Чаще всего во время голосования на заседаниях отсутствуют депутаты от "Оппозиционного платформы - За жизнь".

В октябре Верховная Рада работала в сессионном зале 10 дней, провела 17 заседаний, на которых произошло 476 голосований.

"ЧЕСТНО" сообщает, что без уважительных причин (командировка, отпуск, больничный и т.д.) наибольшее количество голосований пропустил Виталий Данилов из фракции "Батькивщина" - его не было во время 97% голосований. Завершает список прогульщиков внефракционный мажоритарщик Олесь Довгий, пропустивший почти 32% голосований.

Народный депутат от "ОПЗЖ" Николай Скорик голосовал "за" во втором чтении за законопроект об отмене возмещения для прогульщиков, но при этом попал в прогульщики из-за отсутствия во время 49% голосований. Вместе с тем, по данным письменной регистрации, он был зарегистрирован на всех пленарных заседаниях.

"Письменно на всех 17 заседаниях также была зарегистрирована председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, но ее не было во время 48% голосований (карта отсутствует)", - заявляет "ЧЕСТНО".

Также в списке тех, кто пропустил более 30% голосований - Сергей Тарута ("Батькивщина"), Вадим Рабинович, Дмитрий Исаенко, Вадим Столар, Александр Пузанов, Сергей Левочкин (все из фракции "ОПЗЖ"), Андрей Деркач, Евгений Яковенко, Николай Бабенко (все внефракционные), Андрей Одарченко, Александр Дубинский (фракция "Слуга народа"), Константин Бондарев ("Батькивщина").

В "ЧЕСТНО" отмечают, что в список прогульщиков не попала Ирина Луценко (фракция "Европейская солидарность"), которая является единственным народным депутатом, пропустившим 100% голосований. "По данным письменной регистрации, с 18.09.2019 до 18.10.2019 она болела. С 29.10.2019 значится как незарегистрированная (отсутствуют уважительные причины)", - сказано в сообщении (УНИАН: сегодня Луценко заявила, что слагает депутатские полномочия по состоянию здоровья).

В список прогульщиков движение "ЧЕСТНО" также не включил народных депутатов от "Голоса" Александру Устинову и Рустема Умерова, которые пропустили, по данным сайта ВР, 36% и 33% голосований соответственно. Они числятся отсутствующими без уважительных причин. В комментарии движения "ЧЕСТНО" Устинова объяснила, что такая ситуация сложилась из-за неожиданных изменений в расписании сессий. 20 сентября Верховная Рада проголосовала за постановление о внесении изменений в календарный план проведения второй сессии и перенесла пленарную неделю на 2-4 октября (должна быть неделю работы с избирателями). Также депутат предоставила письмо председателю парламента Дмитрию Разумкову от председателя фракции Сергея Рахманина, где тот указывает, что депутаты от "Голоса" Умеров и Устинова были приглашены на конференцию Ukrainian Emerging Leaders Programs с 30 сентября по 4 октября в Стэнфорде в США, говорится в сообщении.

В отличие от Верховной Рады 8-го созыва, списочники и мажоритарщики принимают почти одинаково участие в голосованиях - на уровне 66%. Причина - в дисциплине мажоритарщиков "Слуги народа", считают в движении "ЧЕСТНО".

Около 3% составляет разница в отсутствии и неголосовании: списочники в октябре отсутствуют чаще, а мажоритарщики чаще не голосуют.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября вступили в силу изменения в законодательство от 16 октября, по которым народные депутаты не должны получать средства на выполнение депутатских полномочий (так называемая "вторая депутатская зарплата"), если без уважительных причин не принимают участия в более 30% голосований в течение календарного месяца.