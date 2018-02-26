Двое претендентов на пост аудитора НАБУ сняли кандидатуры

Двое из трех претендентов на должность аудитора НАБУ отозвали свои кандидатуры от участия в отборе

Еще один из претендентов на пост аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) снял свою кандидатуру. Об этом во время брифинга сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий, передает кореспондент РБК- Украина.

Парубий уточнил, что уже двое из трех претендентов на должность аудитора НАБУ отозвали свои кандидатуры от участия в отборе.

"Сложилась такая нештатная ситуация, что после решения комитета двое из трех кандидатов написали заявления о том, что они не желают баллотироваться, что они не желают участвовать в голосовании Верховной рады в отборе аудитора", - заявил Парубий.

Председатель парламента напомнил, что ранее комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции предложил парламенту рассмотреть три кандидатуры.

"Я надеюсь, что в ближайшие дни, очевидно, в эту среду комитет сможет эту ситуацию рассмотреть и дать новое решение по поводу кандидатов на аудитора", - добавил Парубий.

Отметим, что в 2017 году были предложены на пост аудитора НАБУ: профессор Академии адвокатуры Сергей Гончаренко, бывший прокурора США Марта Борщ и бывший прокурор Испании Карлос Кастренсана. Однако во время рейтингового голосования в ВРУ никто из предложенных кандидатов не набрал достаточного количества голосов. Позже стало известно, что Марта Борщ отказала от участия в конкурсе.

Напомним, ранее Марта Борщ, которая обвиняла Лазаренко от имени Соединенных Штатов, попросила больше не рассматривать ее кандидатуру на аудитора Антикоррупционного бюро Украины. Она заявила, что сейчас ее обязательства по работе не позволяют взять на себя такую ответственность. Вскоре стало известно, что Марта Борщ отказалась от конкурса на должность аудитора НАБУ, поскольку стала адвокатом нардепа Александра Онищенко.

Борщ ранее была федеральным прокурором США. Кроме многолетней практики в американской прокуратуре, является также опытным адвокатом и основателем юридической компании в Калифорнии Boersch Shapiro LLP. Борщ работала над обвинениями против бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко. За эту работу в 2009 году Борщ получила награду "За выдающиеся заслуги" от имени генерального прокурора США.