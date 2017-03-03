Двух подполковников СБУ отправили под суд за дезертирство и госизмену

Двух военнослужащих Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым будут судить за дезертирство и измену народу Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокураты Центрального региона Украины 3 марта.

В соответствии с сообщением, подполковников СБУ подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 408 (дезертирство), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

"Подполковники, согласно распоряжению, должны были прибыть в 2014 году на материковую часть Украины для дальнейшего прохождения службы. Указанное распоряжение они не выполнили, и незаконно уклонились от военной службы в Службе безопасности Украины", - отметили в прокуратуре.

Сообщается, что военные также призывали подчиненных перейти на службу к так называемой "Службе безопасности Республики Крым", которая осуществляла подрывную деятельность против Украины.

Обвинительные акты в отношении военных направлены в Апелляционный суд города Киева.

Напомним, в Одессе пять с половиной лет лишения свободы получил дезертир, который незаконно приобрел и хранил арсенал оружия и боеприпасов у себя дома.

