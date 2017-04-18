DW: Большие амбиции Гройсмана

Судьба правительства Гройсмана от итогов его работы не зависит

На посту премьера Украины Владимир Гройсман научился говорить правильные вещи, от которых веет банальным популизмом.

В пятницу, 14 апреля, правительство Владимира Гройсмана отмечает свою первую годовщину. Отныне кабинет министров становится уязвимым — истек срок иммунитета, а это значит, что правительство в любую минуту может быть отправлено в отставку Верховной Радой. Впрочем, это, похоже, не огорчает Гройсмана и его команду. Она демонстрируют завидный оптимизм. А точнее — веру в то, что сейчас в парламенте нет сил, способных объявить вотум недоверия правительству.

Без большого опыта

При назначении премьером Владимир Гройсман обещал народным депутатам показать, как надо управлять страной. Он не стучал башмаком по трибуне, как Никита Хрущев, но был настроен не менее грозно. Правда, в большинстве случаев дальше слов дела не пошли. Сколько бы премьер ни повторял свое любимое слово «реформа», слаще от этого украинцам не стало.

Чтобы понять, почему Гройсману не удалось показать свой уникальный метод управления страной, надо вспомнить о карьерном пути нынешнего премьера. До февраля 2014 года он был городским головой Винницы, затем полгода работал вице-премьером в правительстве Арсения Яценюка и полтора года председательствовал в Верховной Раде Украины. Опыта руководства большими предприятиями или министерствами он не имел, а потому показать, как надо руководить страной, Гройсман попросту не мог.

Нынешний премьер гордится повышением минимальной заработной платы до 3200 гривен (около 110 евро), переформатированием системы субсидирования украинцев и планами проведения пенсионной реформы. Собственно, все это — рутинная работа для любого другого главы правительства. Но не для Гройсмана. Для него это — предмет особой гордости, о котором он готов бесконечно рассказывать, избегая разговора о том, какие реформы действительно нужны украинской экономике.

Рычаги есть, результатов нет

У нынешнего премьер-министра — большие амбиции, но, к сожалению, нет возможностей их реализовать. Причины на то разные. Одна из них — зависимость от главного политического игрока. Своей карьере Гройсман должен быть благодарен Петру Порошенко. Без него мы бы не никогда не увидели в Киеве Владимира Гройсмана.

Правда, демонстрируя решительность и самостоятельность в решении социальных вопросов — например, по поводу двойного увеличения минимальной заработной платы, Владимир Борисович иногда забывает о том, что именно президентская фракция рекомендовала его на пост главы правительства, что именно благодаря Порошенко он сделал стремительную карьеру в украинской политике. Но президент Украины также быстро может ее завершить.

За год в премьерском кресле Владимир Гройсман научился говорить правильные вещи о социальной справедливости, достойной пенсии и о росте благосостояния украинцев, от которых веет банальным популизмом. Глава кабмина может сейчас посоревноваться в риторике с Олегом Ляшко или с Юлией Тимошенко. Только, в отличие от них, он возглавляет правительство.

Он имеет реальные рычаги влияния на принятие решений. В парламенте есть большинство, которое назначило Гройсмана премьером. Есть поддержка президента, который через фракцию контролирует треть парламента. Похоже, ему мешает лишь одно — потолок его возможностей.

Правительство как разменная монета

За минувший год Владимир Гройсман достаточно сильно изменился. В риторике он стал более уверенным и безапелляционным. В качестве политического спарринг-партнера он выбрал для себя Юлию Тимошенко. Ее он назвал мамой украинской коррупции. Гройсман искренне хочет быть одним из политических лидеров страны.

Вопрос о выдвижении его кандидатуры на пост президента Украины сегодня выглядит, возможно, нелепо. Сам Владимир Борисович отшучивается. Дескать, в 2019 году на выборы главы государства он пойдет, но как обычный избиратель. Но это вовсе не означает, что в 2024 году он не будет баллотироваться. Все зависит от политической ситуации в стране.

А пока что будущее нынешнего правительства Украины и его председателя зависит от политических планов президента Порошенко. Не исключено, что уже этой осенью или следующей весной кабинет министров во главе с Владимиром Гройсманом может превратиться в разменную монету в большой игре главы государства с украинскими олигархами. Быть или не быть правительству Гройсмана напрямую не зависит от результатов его работы.

Сергей Руденко