DW: ЕС пока не будет размораживать счета Клюева

Счета бизнесмена Сергея Клюева в Европе, несмотря на вчерашнее снятие с него санкций ЕС, пока не будут размораживать. Такую информацию сообщили немецкому агентству Deutsche Welle в суде Евросоюза.

Было решено, что сначала должен истечь срок подачи апелляции.

О том, будет ли обжаловать ЕС снятие санкций против Клюева, в этом ведомстве не сообщили. С другой стороны, агентство уточняет, что такое обжалование будет бессмысленным, так как санкции-2017 истекают 6 марта 2018 года, то есть уже через несколько дней.

"Европейские институты изучат все имеющиеся варианты юридических действий и в подходящий момент примут решение относительно дальнейших действий", - отметил в ответе на запрос DW представитель Совета ЕС.

Агентство уточняет, что за период действия санкций ЕС в Вене обанкротились связанные с братьями Клюевыми фирмы - Activ Solar и SLAV Handel, из-за чего крупнейшие кредиторы этих компаний, Ощадбанк и Укрэксимбанк, остались ни с чем.

"Выданные ими кредиты на почти 30 миллиардов гривен, очевидно, не будут возвращены", - резюмировали журналисты.

На поддержку этих банков Кабмин докапитализировал их на сумму около 20 млрд грн, что стоило каждому налогоплательщику Украины около 2000 гривень

20 февраля 2018 года СМИ сообщали, что ЕС может убрать из списка подсанкционных экс-чиновников и политиков бывшей украинской власти Сергея Клюева - брата экс-главы Банковой времен Януковича Андрея Клюева. На следующий день Евросуд в Люксембурге признал незаконной последнюю волну санкций Совета ЕС против Клюева.

Суд решил, что санкции могут быть наложены только на тех чиновников, которые были "идентифицированы как ответственные" за незаконное присвоение средств государства. В суде посчитали, что Совет ЕС должен была проверить обоснованность обвинений в адрес Клюева.

Ограничительные меры против Виктора Януковича и его окружения ЕС ввел в марте 2014 года, раз за разом продлевая их в начале каждой весны.

В санкционном списке ЕС, кроме Януковича, сейчас остаются Виталий Захарченко, Виктор Пшонка, Елена Лукаш, Андрей Клюев, Виктор Ратушняк, Александр Янукович, Артем Пшонка, Николай Азаров, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов, Александр Клименко и Эдуард Ставицкий.