DW: Одиночество Виктора Пинчука, или неукраинский ланч в Давосе

На традиционном «украинском ланче» Виктора Пинчука в Давосе осталось много свободных мест. Почему Петр Порошенко и его окружение не приняли приглашение олигарха? Сергей Руденко специально для DW.

Отказ Петра Порошенко от участия в давосском ланче, организованным Виктором Пинчуком, — это не только демонстрация того, что глава государства не согласен с позицией украинского миллиардера по Донбассу и Крыму. Просто «показательная порка», которую Порошенко организовал украинским олигархам, теперь дошла и до Пинчука, который последнее десятилетие пытался активно влиять как на украинскую, так и на мировую политику.

Бойкот Пинчука

Имя Виктора Пинчука хорошо известно в мире. И не только как крупного бизнесмена. Он — организатор украинских ланчей на Давосском всемирном экономическом форуме и инициатор создания «Ялтинской европейской стратегии».

Именно благодаря зятю Леонида Кучмы многие мировые лидеры приезжали в Украину и становились участниками дискуссии о будущем украинского государства. Пинчук был абсолютно уверен, что он именно тот человек, благодаря которому в стране происходят многие важные события.

Месяц назад Пинчук решил артикулировать свою позицию по будущему Донбасса и Крыма. Он написал статью в Wall Street Journal, в которой предлагает пойти на «болезненные компромиссы» ради мира на Донбассе. Какую цель преследовал Виктор Пинчук — понравиться новому хозяину Белого Дома или же подыграть Путину, не известно. Но в Украине этот жест восприняли как призыв к капитуляции. В итоге — президент Порошенко отказался от участия в ланче Пинчука. За ним последовали и члены правительства. Иными словами официальный Киев дал четко понять участникам Всеукраинского экономического форума: «украинский ланч» Пинчука не такой уж и украинский.



То, что произошло с Виктором Пинчуком — закономерно. Пинчук свою ставку сделал. И она — не в пользу нынешней политики официального Киева. А поэтому вполне логично, что и украинская власть показательно игнорирует Пинчука. Но это — не единственная причина «давосского бойкота».

Олигарх против олигархов

Еще во время президентской избирательной кампании Петр Порошенко пообещал украинцам избавить страну от олигархов. Собственно, этого же требовал и Евромайдан. Правда, из уст миллиардера Порошенко обещание провести деолигархихацию звучало, как минимум, странно. Но, тем не менее, следует констатировать: частично с этой задачей президент Украины справился. Возможно, окончательно и не избавил страну от олигархов, но значительно уменьшил их влияние на украинскую экономику и политику.

Первым «пал» Дмитрий Фирташ, который, по его же собственному признанию, в 2014 году на выборах активно поддерживал Петра Порошенко. Годом позже, уже в Венском суде под присягой олигарх рассказал о тайной встрече с Порошенко и Кличко. Но эта история не имела продолжения. После прихода к власти Порошенко он фактически был вытеснен за пределы страны.

Потерял свое влияние и Ринат Ахметов, главный спонсор Партии регионов и Виктора Януковича. С тех пор как началась война в Донбассе, он старается лишний раз не появляться на публике. А его партнер по бизнесу — депутат Верховной рады Вадим Новинский попал под следствие по делу о попытке переворота в Украинской православной церкви (МП).

После отставки с должности днепропетровского губернатора и национализации «Приватбанка» уменьшилось влияние на политику и экономику Игоря Коломойского.

Как выходец из олигархических кругов Петр Порошенко прекрасно осознает угрозу, которая исходит от тех, кто владеет деньгами, властью и медиаресурсами. Для него Ахметов, Коломойский, Фирташ и Пинчук — это не просто конкуренты в бизнесе. Они способны создать все условия для смены нынешней власти — в случае, если эта самая власть не будет их устраивать. Поэтому борьба Порошенко с олигархами — это его борьба за свое президентское будущее.

Порошенко: последний олигарх

Уход на второй план Фирташа, Ахметова, Новинского, Коломойского и Пинчука вовсе не означает, что в Украине окончательно покончено с олигархами. Просто президент Порошенко, владея властью, получил некое преимущество над своими бывшими коллегами по бизнесу. А проще говоря — сосредоточил всю власть в своих руках и руках своего окружения. Кардинальных шагов, которые бы ограничили власть олигархов, не сделано. Отчасти, возможно, из-за того, что страной руководит один из «них».

За последние двадцать лет в Украине сформировалась целая система, которая стала основой и для политики, и для экономики государства. В ней практически не осталось места малому и среднему бизнесу. Все подчинено нескольким семьям.

Так было при Януковиче, так остается и при Порошенко. Каким должно быть украинское государство без олигархов — тема отдельной дискуссии и в обществе, и в политике. И задавать тон в этом разговоре должны уж точно не те, кто владеет Украиной. Тем более — не тот, кто является олигархом номер один в стране.

Сергей Руденко — украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW.