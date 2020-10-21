DW: Украина Зеленского не сильно отличается от Украины Порошенко

Выступление Владимира Зеленского с посланием к Верховной раде в очередной раз доказало: он - прекрасный актер, но, увы, довольно посредственный президент, считает Сергей Руденко.

Через полтора года своего президентства Владимир Зеленский все еще чувствует себя оппозиционером. Не только по отношению к своим предшественникам на посту президента Украины, но и к той власти, во главе которой он сейчас стоит. 20 октября, обращаясь с посланием к Верховной раде, глава государства сделал жесткие выпады в адрес своих оппонентов, которые ему мешают созидать, и силовиков - за отсутствие посадок топ- чиновников.

И выглядело это как речь лидера оппозиции, а не президента, в силах которого изменить многое. При этом Зеленский избежал неприятных тем - о коррупции в его ближайшем окружении, полном провале борьбы властей с коронавирусом и проблемах в украинской экономике.

Что сказал Зеленский депутатам

Выступление Владимира Зеленского в Раде в очередной раз доказало: он - прекрасный актер, но, к сожалению, довольно посредственный президент. Сам текст, его содержание и изложение, наверняка, понравились большинству украинцев. Надо признать: команда главы государства хорошо подготовилась к выступлению в парламенте, делая акценты на своих очевидных успехах и обвиняя в провалах предшественников. Мол, за полтора года сделали все, что могли, вы же видели, в каком состоянии мы получили страну в 2019-м. При этом реальные результаты деятельности Зеленского оставляют много вопросов.

Президент явно бравировал, рассказывая о борьбе против коронавируса, успехах в экономике и о переговорах, которые касаются будущего Донбасса и Крыма. Но вот цифры и факты, которые он использовал, мягко говоря, не совсем соответствуют действительности. За полтора года Зеленский сменил уже два состава правительства. Каждое из них обещало рост экономики, создание рабочих мест, повышение зарплат для врачей, борющихся с COVID-19, и победу над ним. Что в итоге получили украинцы?

С конца 2019 года украинская экономика падает. А президент Зеленский и премьер-министр Шмыгаль, еще в мае называвшие себя мастерами спорта по борьбе с пандемией, потратили часть собранного антиковидного фонда на строительство дорог. Как итог - во вторую волну COVID-19 Украина входит практически в том же состоянии, в котором пребывала в марте 2020 года - с дефицитом аппаратов ИВЛ, очередями на тестирование и компьютерную томографию, дефицитом больничных коек и медицинских кадров. Правда, врачам и медсестрам в 2021 году Зеленский все же пообещал существенно повысить зарплату. Очевидно, тем, кто останется в профессии после второй волны COVID- 19.

О чем промолчал президент Украины

Сам президент уверен: в Украине все не так плохо, как об этом говорят его оппоненты. А для того, чтобы последние не расслаблялись, Владимир Александрович пообещал с трибуны Рады разобраться с теми, кто без боя сдал Крым (намекая, очевидно, на тогдашнего и.о. президента Александра Турчинова - нынешнего соратника Петра Порошенко). Сам же Зеленский обещает украинцам вернуть Крым и Донбасс.

Но вот какой ценой - не уточняет, намекая лишь, что пытается привлечь к этому мировое сообщество, например, как в случае с созданием "Крымской платформы". Ну и с помощью 120 депутатов от партии "Слуга народа", которые за четыре дня до местных выборов поедут на линию разграничения в Донбассе для общения с военными и местными жителями. Зеленский убежден, что восток страны спасут свободные экономические зоны, на создании которых настаивает его команда, и амнистия для тех, у кого, как выразился гарант Конституции, "на руках нет крови".

К сожалению, в своем выступлении президент Зеленский не коснулся публичных обвинений во взяточничестве его ближайшего окружения, действующих в экономике коррупционных схем и возможной сдаче национальных интересов (дело "вагнеровцев"), заявив лишь, что на каждой встрече с силовиками требует от них посадок коррупционеров. В этой связи показательной была реакция на слова главы государства о том, что его команда честно, без традиционных "откатов", ведет строительство дорог - в зале Рады раздался смех.

Речь Зеленского - триумф популизма

Нынешнее послание президента Зеленского Раде стало триумфом популизма. Понятно, что глава государства хочет и дальше нравиться своему избирателю. Очевидно, именно на него, а не на парламент, и был рассчитан спич Зеленского. В последние дни перед местными выборами его партия "Слуга народа" пытается максимально мобилизовать свой электорат. Президент открыто агитирует за свою партию, что запрещено в Украине.

Он инициирует проведение псевдоопроса, который не предусмотрен ни одним законом. И при этом в своем послании манипулирует фактами, проводя параллель с всеукраинским референдумом 1991 года, на котором 90,30% участников сказали "да" независимости страны. Попытка Зеленского легитимировать свой опрос понятна. Как и его желание во что бы ни стало представить этот опрос в качестве проявления настоящего народовластия.

Стремясь понравиться избирателю, Зеленский и его команда, очевидно, совсем забыли, чего же от них ждали украинцы, отдав им практически всю власть в стране. Украинцы хотели справедливости. Настоящей, а не мнимой борьбы с коррупцией. Полной перезагрузки власти и деолиргахизации экономики страны, завершения войны в Донбассе, повышения уровня жизни etc. Всего этого нет и в помине.

Зеленский и его команда воспроизвели существовавшую систему власти. Вместо друзей Порошенко во власть пришли друзья Зеленского. Действующий президент публично игнорирует конституцию, гарантом которой является. Олигархи Игорь Коломойский, Ринат Ахметов и Виктор Пинчук, как и прежде, контролируют политику и экономику государства.

Поэтому следует признать, что Украина Зеленского не сильно отличается от Украины Порошенко. И как бы Владимир Александрович в своем послании к Раде не пытался убедить всех в обратном, покусывая Петра Алексеевича, на самом деле он просто повторяет ошибки предшественника. Который, кстати, был не менее артистичен, чем Зеленский.

Сергей РУДЕНКО, DW



