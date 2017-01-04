DW: В 2016 году Украина сделала окончательный выбор

2016-й стал для украинцев годом ожиданий — ожидания прекращения войны в Донбассе, отмены визового режима с ЕС и преодоления коррупции. И годом выбора для страны.

2016-й год был непростым для Украины. В стране продолжается война, государство разъедает коррупция, идет дальнейшее обнищание украинцев на фоне обогащения представителей власти. А потому настоящим достижением можно считать выполнение Киевом всех обязательств перед Брюсселем, необходимых для отмены визового режима с Евросоюзом.



Два врага Украины



В 2016-м году Украина вела борьбу с двумя врагами: внутренним — коррупцией, и внешним — боевиками, разрушающими Донбасс. Как первый, так и второй враг мешают развиваться украинскому государству. Как первый, так и второй враг угрожают национальной безопасности. Как первый, так и второй враг способны перекрыть путь к реальной евроинтеграции.



Год назад по требованию европейского сообщества на Украине были созданы Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Их цель — положить конец чудовищному мздоимству в государстве. Первые результаты антикоррупционеры уже представили. Да, возможно, они скромные, но они есть. К тому же чиновники впервые в электронном виде задекларировали свое имущество, что позволило провести опись всего, чем они владеют.



На востоке страны Киеву так и не удалось добиться прекращения огня. Несмотря на все заверения и боевиков, и Москвы, война в Донбассе продолжается. К большому сожалению, переговоры в минском и нормандском форматах результата пока не принесли. За год удалось договориться о создании «дорожной карты» по выполнению минских соглашений. Но дальше дело не пошло. Путин был и остается неумолим. Более того — он делает все для того, чтобы перевести конфликт в Донбассе во внутренний. В этом ему — сознательно или нет — теперь помогает Надежда Савченко.



Год под знаком Савченко



2016 год можно по праву назвать годом Надежды Савченко на Украине. Вначале украинцы активно добивались ее освобождения из российской тюрьмы. Митинги в поддержку летчицы, привлечение внимания мирового сообщества, широкая информационная поддержка сделали свое дело. В конце мая Надежду, приговоренную в РФ к 22 годам тюрьмы, обменяли на двух российских ГРУшников, задержанных в Донбассе.

Правда, приход Савченко в большую украинскую политику (она с 2014 года — народный депутат Верховной рады) вызвал неоднозначную реакцию. А точнее — заявления бывшей узницы Владимира Путина по Донбассу. Желание Надежды вступить в прямые переговоры с лидерами самопровозглашенных ЛНР и ДНР частью украинцев было воспринято как предательство. Но это ее не остановило. В конце года Савченко при посредничестве Москвы встретилась в Минске с Игорем Плотницким и Александром Захарченко для обсуждения темы обмена военнопленными.



В результате фракция «Батькивщина» в Раде исключила ее из своих рядов. Савченко стали называть «агентом Кремля». А сама Надежда объявила, что собирается заняться собственным политическим проектом. Чем закончится самостоятельный поход Савченко в политику — никто не знает. Но очевидно, что в 2017 году Надежда будет играть свою роль на украинской политической сцене. Вопрос в том, кто этой игрой воспользуется внутри страны и за ее пределами.



В ожидании «без визы»



За время своего президентства Петр Порошенко уже несколько раз анонсировал получение Украиной безвизового режима с Евросоюзом. Эти обещания уже превратились в мем. В последний раз глава государства клятвенно обещал украинцам отмену виз 24 ноября 2016 года — к саммиту ЕС-Украина. Но этого не произошло. Украинцы, как прилежные ученики, выполнили все требования европейского сообщества, однако безвизового режима не получили.



В администрации Порошенко говорят: дело — за Брюсселем, который объясняет промедление с решением по Украине внутренними проблемами в европейском сообществе и обещает решить их в 2017 году. Тогда, по заверениям еврочиновников, украинцам и следует ожидать получения безвизового режима.



Как бы там ни было, но на пути европейской интеграции украинцы сделали многое, прежде всего — для своей страны. Отныне отечественное законодательство соответствует европейским нормам, созданы антикоррупционные структуры, приняты законы, необходимые для борьбы с взяточничеством, введено электронное декларирование имущества чиновников. А самое главное: Украина, столетиями метавшаяся между Европой и Россией, наконец-то, сделала свой окончательный выбор. Дело осталось за малым — решением ЕС по интеграции Украины в европейское сообщество.

Сергей Руденко