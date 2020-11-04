Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова обговорила створення Кримської платформи з послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС за підсумками зустрічі дипломаток.

"У фокусі уваги була робота української сторони з міжнародними партнерами щодо створення та наповнення практичним змістом Кримської платформи та участь у цьому процесі Уряду Канади. Співрозмовники погодилися, що платформа несе в собі потужний сигнал як у питанні підтримки України з боку міжнародної спільноти, так і до Росії як країни-окупанта про те, що окупація Криму не може і не буде забутою", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку посол Канади чітко заявила, що позиція її уряду щодо Криму ніколи не зміниться, і Канада і надалі докладатиме максимум зусиль для підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

Джапарова поінформувала співрозмовницю про актуальну ситуацію в Криму, пропагандистську роботу російських окупантів серед населення півострова, порушення прав українців та кримських татар, зокрема на освіту, заборону трансляції українських каналів, про мілітаризацію Криму тощо.

Джапарова та Ґаладза також обговорили порядок денний двосторонньої співпраці в рамках міжнародних організацій та питання гендерної проблематики і домовилися продовжити ефективну співпрацю з просування гендерної рівності та фемінізації дипломатичної служби України.