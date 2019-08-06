Джемилев будет сопровождать Зеленского во время визита в Турцию

Лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, будет сопровождать президента Украины Владимира Зеленского, который 7-8 августа посетит Турцию с официальным визитом.

Как сообщает издание QHA, президент Украины Владимир Зеленский в Турции обсудит культурные отношения, диаспорное сотрудничество, безопасность, а также оборонную промышленность. Также известно, что украинский президент планирует договориться с президентом Турции о дальнейших совместных шагах в оборонной промышленности. Кроме того, будут обсуждаться проблемы, связанные с российской оккупацией Крыма.

Сопровождать президента будут лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев и его советник, кандидат в народные депутаты Рустем Умеров.

Ранее кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Ирина Верещук сообщила, что президент Владимир Зеленский во время своего визита в Турцию на встрече с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом будет поднимать вопросы, касающиеся крымских татар.

Как сообщал ATR, 7-8 августа президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с официальным визитом в Турецкой Республике. Там он планирует встретится с президентом Турции, представителями крымскотатарской и украинской диаспоры, а также с Вселенским Патриархом Варфоломеем.