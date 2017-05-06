Джемилев прокомментировал невыполнение Россией решения по Крыму

Мустафа Джемилев сказал, что невыполнение Россией решения Совета Европы по Крыму не стало неожиданностью.

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев считает, что невыполнение Россией решения Совета Европы по Крыму не стало неожиданностью.

Как сообщает Крым.Реалии, об этом лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сказал, комментируя заявление российского министерства иностранных дел.

"Для нас не является сюрпризом, что Россия не выполняет свои международные обязанности. Если бы эта страна считалась с международным правом, то она вообще бы не оккупировала Крым и не развязывала войну против Украины. Но то, что вчера Кабинет министров Совета Европы принял такое решение - это дополнительный вклад в копилку по деоккупации Крыма", - отметил Джемилев.

Он добавил, что этот вопрос будет и дальше подниматься в различных международных организациях.

"Мы постоянно будем говорить об этом. Будет как в Парламентской ассамблее Совета Европы, когда раз сказали, два сказали, а затем ее (Россию - КС) выкинули оттуда. То же самое будет происходить постепенно и с Советом Европы", - добавил Джемилев.

Как сообщалось, 3 мая Комитет министров Совета Европы принял решение по ситуации в АР Крым и Севастополе.

В решении Россию, среди прочего, призывают обеспечить беспрепятственный доступ правозащитников, и в частности комиссара СЕ по правам человека, во временно оккупированный Крым для осуществления мониторинга по соблюдению прав человека.

Также Комитет министров СЕ призвал отменить решение о запрете Меджлиса и о запрете лидерам Меджлиса на въезд в Крым.

Сегодня, 5 мая, в МИД РФ заявили, что "Российская Федерация никак не считает себя связанной указанным решением Комитета министров", "не считает правомерным его использование украинской стороной", а также считает требования "политически и юридически ничтожными".

Телеграф.com.ua

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