Единственная украинская автокефальная поместная церковь: Что это такое и почему ее создание сейчас крайне важно

Президент Петр Порошенко сделал громкое заявление - за 26 лет независимости Украина как никогда близка к созданию собственной единой автокефальной поместной церкви.

Почему это важно и что означает? Объясняем

Один народ, один язык, одна церковь... Президент Петр Порошенко сделал громкое заявление - за 26 лет независимости Украина как никогда близка к созданию собственной единой автокефальной поместной церкви.

По его словам, об этом свидетельствует не только позиция Вселенского патриарха Варфоломея І, который, как известно, не первый год поддерживает объединение украинских церквей - сегодня есть абсолютно все необходимые ключевые элементы.

"Первое - это обращение церковных иерархий... После моей встречи с патриархом (Киевским - ред.) Филаретом все епископы Украинской православной церкви Киевского патриархата поставили свои подписи, засвидетельствовали их в обращении к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса новой Украинской автокефальной православной церкви. Все до единого. У меня также состоялась встреча с Его Блаженством митрополитом Макарием, главой Украинской автокефальной православной церкви. И сегодня утром я был проинформирован о результатах Архиерейского собора украинской автокефальной православной церкви с очень приятной новостью: все без исключения архиепископы УАПЦ подписали обращение к Вселенскому патриарху и обращение к президенту. За 26 лет это первый документ, который объединил все иерархии этих церквей", - подчеркнул Порошенко в ходе встречи с председателями парламентских фракций, которую транслировал телеканал "112 Украина".

Второе: сам президент также намерен обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею І с призывом издать томос об автокефалии православной церкви в Украине и просит Верховную Раду поддержать его в этом вопросе, поскольку и он, и парламентарии являются "представителями украинского народа".

Третье: представители УПЦ КП и УАПЦ надеются, что и среди епископата УПЦ (Московского Патриархата) есть ответственные иерархи, которые действительно беспокоятся о будущем православия в Украине и поддержат усилия относительно канонического признания Вселенским Патриархом украинской церковной независимости.

Почему же создание собственной единой поместной церкви крайне важно для Украины и что это вообще такое?! Объясняем.

Что означает термин "поместная церковь" в православии

Поместная церковь в православии - независимая (автокефальная) церковь со своей организацией и структурой (термин "поместный" происходит от "поместья", что значит "земельное владение").

Есть поместная церковь - это независимая самоуправляемая церковь на определенной территории. Как правило, поместная церковь является одновременно и национальной церковью, границы юрисдикции которой совпадают с границами национального государства.

Всего в мире есть около двух десятков автокефальных православных церквей: русская, греческая, румынская, болгарская, грузинская, польская, и тому подобное. Все они взаимодействуют между собой и порой принимают совместные решения.

Еще столько же церквей имеют статус самовольных автокефалий, то есть по факту они существуют, однако на международной канонической арене не имеют права голоса.

Наряду с этим выделяются также так называемые автономные православные церкви, находящиеся в подчинении у любой автокефальной церкви (например, Синайская церковь зависима от Иерусалимской), и другие де-факто независимые церкви, которые возникли в XVII-XXI веках (к примеру Древлеправославная поморская церковь), но также не признаются большинством канонизированных церквей.

Стоит заметить, что в православии нет единого церковного центра, как, например, Ватикан в лишенной национальных черт вселенской католической церкви. Святейший патриарх, архиепископ Константинопольский, в отличие от Папы Римского, носит титул Вселенского патриарха чисто номинально и является лишь первым среди равных. Этот титул является своего рода данью уважения других православных патриархов к "материнскому" центру православия. Какова ситуация с православными церквями в Украине

В Украине существуют три православные церкви, которые возникли во время расколов в начале 90-х годов: Украинская православная церковь Московского патриархата, Украинская православная церковь Киевского патриархата и наименьшая - Украинская автокефальная православная церковь.

Так, УАПЦ считает себя преемницей украинской церкви, которая возникала в 20- х годах и была уничтожена советской властью. В 1990 году она формально возродилась, а в 1995 году к ней присоединились три мощные галицкие епархии УПЦ КП.

В свою очередь, УПЦ КП образовалась после 1992 года, когда значительная часть епископов отделилась от ориентированной на Москву УПЦ МП. Тогда с должности руководителя еще единой мощной украинской православной церкви сместили Филарета, поставив на его место Владимира.

Впрочем, единство новообразования не было стабильным - в 1995 году его руководителем стал уже упомянутый Филарет, после чего Львовская, Ивано- Франковская и Тернопольская епархии откололись раньше в знак протеста против этого избрания и перешли в УАПЦ.

Другими словами, из-за организационных противоречий за 26 лет независимости в нашем государстве так и не была сформирована единая украинская поместная православная церковь, которую бы признавали на международной конфессиональной карте.

УПЦ МП фактически подчиняется Русской автокефальной церкви, УПЦ КП - считается самовольной автокефалией, УАПЦ несмотря на название де-факто является самостоятельной конфессиональной единицей.

Заметим, что УПЦ МП считает другие украинские церкви "раскольниками", но это определение противоречиво, поскольку все они исповедуют веру в единого Христа, признают Символ веры, правила и учение святых отцов, а их разделение административно.

Почему создание единой украинской поместной православной церкви важно

Под единой украинской поместной православной церковью понимают церковь украинского народа, границы юрисдикции которой совпадают с государственными границами.

Как правило, возникновение самостоятельного государства какого-либо православного народа почти сразу влекло и создание его поместной церкви. То есть поместная церковь является еще одним гарантом независимости страны. И в случае Украины так не произошло - она осталась на конфессиональном уровне связана с Российской Федерацией и сейчас продолжает работать на авторитет и имидж России в религиозном мире.

И не только это. Если раньше возмущение вызвало то, что украинцы в собственном государстве не могут обращаться к Богу на родном языке или купить церковную литературу на украинском языке, что является их неотъемлемым правом по православным церковным канонам и согласно общечеловеческой морали, через церковь подвергаются денационализации, ассимиляции и идеологическому зомбированию, то сейчас, когда Россия признана государством-агрессором, связи с ней на конфессиональном уровне - абсолютный нонсенс.

С каждым годом все больше украинцев выступает за единую поместную церковь в стране.

Что нужно для создания единой украинской поместной церкви

Общепризнанным является факт, что каноны Православной Церкви не дают прямого определения способа провозглашения автокефалии той или иной Церкви, поэтому дело в традиции.

Так, автокефальной может быть только та Церковь, которая доросла до самостоятельного бытия, имеет внутренние возможности существовать независимо от другой церковной власти. Для этого требуется наличие по меньшей мере трех епископов, два из которых, в случае смерти одного из иерархов, могут поставить его преемника.

Автокефальной может быть только та Церковь, которая имеет достаточное количество пастырей и паствы, для того, чтобы ее служение совершалось нормально.

Еще одним фактором для провозглашения автокефалии является политическая независимость народа, среди которого соответствующая Церковь несет свое служение.

Во время принятия решения об автокефалии принимается во внимание мнение государственной власти соответствующей страны.

Определяющим фактором провозглашения автокефалии является общая воля епископата, духовенства и мирян соответствующей Церкви, выраженная через постановление Поместного Собора.

После принятия соборного решения об автокефалии оно проходит процесс признания со стороны Матери-Церкви и других поместных православных Церквей. Подчеркнем тот факт, что на основе канонических правил и исторического опыта Христовой Церкви автокефалия не предоставляется, а признается другими Поместными Церквями.

Право провозглашения автокефалии, при наличии условий и оснований, одним из которых является соответствующая государственно-административная независимость, принадлежит Собору Церкви, которая провозглашает свою автокефалию, а право первой признать эту автокефалию принадлежит Матери- Церкви.

Другими словами, Украина имеет поддержку Вселенского патриарха, есть взаимопонимание между украинскими православными церквями и намерения президента. Не хватает лишь уверенности в том, что все поместные церкви, в частности Русская православная церковь, признают ее независимость. Именно из-за несогласия последней вопрос "украинской поместной церкви" растянулся на десятилетия.