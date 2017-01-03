Главе фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва Александру Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт по делу, где ему инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также ряд других преступлений.

Об этом сообщил адвокат Ефремова Александр Мельников, передает "Интерфакс- Украина".

Он уточнил, что обвинительное заключение во вторник, 3 января, было вручено подозреваемому и двум его адвокатам.

Таким образом, теперь дело Ефремова может быть передано в суд.

Напомним, Ефремов был задержан 30 июля на борту самолета "Австрийских авиалиний". Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие имеет прямые доказательства относительно роли Ефремова в организации "ЛНР".

ГПУ подозревает бывшего главу ПР в завладении, путем злоупотребления служебным положением, имуществом предприятия "Луганскуголь" (ч. 5 ст. 191 УК Украины), совершении умышленных действий с целью изменения территориальных границ Украины, что привело к смерти людей и другим тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины), а также в совершении организационного и иного содействия созданию террористической организации "ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Луценко также не исключает, что дело Ефремова будет рассматриваться в Луганской области.

5 января Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобу защиты Ефремова на продление ареста.