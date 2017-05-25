Егор Соболев о задержании бывших налоговиков: Масштабное представление, которое дорого обошлось налогоплательщикам

Шансов на привлечение к ответственности задержанных экс-чиновников налоговых администраций практически нет, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" нардеп от "Самопомочі" Егор Соболев.

Задержание бывших чиновников налоговых администраций связано с попыткой ГПУ отвлечь внимание населения от отсутствия результатов своей работы, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" нардеп от "Самопомочі" Егор Соболев.

"У нас во главе государства очень классные работники пиар-агентств. Это люди, которые профессионально умеют привлекать внимание к той или иной теме. Но когда речь идет о выполнении их прямых обязанностей, в частности, генпрокурора, тут мы видим полный провал. Вчера мы посмотрели масштабное и захватывающее представление, которое дорого обошлось налогоплательщикам. И я боюсь, что шансов на привлечение к ответственности задержанных коррупционеров нет. Я уже даже не говорю о людях, которые ими руководили. Все задержанные были подчиненными Клименко (экс-глава Министерства доходов и сборов Александр Клименко. - "ГОРДОН"), который, в свою очередь, подчинялся Януковичу (экс-президент Украины Виктор Янукович. - "ГОРДОН"). ГПУ борется с ними только на словах. Этот концерт устроили, чтобы отвлечь внимание от нулевых результатов своей работы", - отметил нардеп.

По его мнению, к заявлению главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса о том, что спецоперация по задержанию экс-налоговиков удалась благодаря отстраненному от должности главы Государственной фискальной службы Роману Насирову, нельзя относиться серьезно.

"Давайте быть честными: Насиров продолжил злоупотреблять своим положением в Госфискальной службе так же, как и Клименко. Те же возвраты НДС - это на самом деле миллиардные схемы. Это все продолжалось и при Насирове, что, собственно, и вызывало у нас возмущение. В итоге внимание к его деятельности проявили детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Заявление Матиоса о содействии Насирова задержанию экс-налоговиков - это из разряда рассказов о тепловизоре, которым хотели убить бывшего генпрокурора Виктора Шокина", - подчеркнул Соболев.

24 мая в 15 областях Украины проводилось одновременно 454 обыска в рамках уголовного производства относительно бывших чиновников налоговых администраций, которые подозреваются в причастности к организации и функционированию схем уклонения от уплаты налогов - "налоговых площадок".

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что за схемой стоял экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, который находится в международном розыске.

Всего, по данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, задержали 25 высокопоставленных в прошлом налоговых чиновников.

Издание "Цензор.НЕТ", ссылаясь на собственные источники, составило список задержанных.

Всех подозреваемых авиатранспортом доставили в Киев для избрания меры пресечения.

Под личное обязательство выпустили бывшего начальника Государственной налоговой инспекции Подольского района Киева Алексея Ярошенко, экс-главу налоговой Крыма Константина Циркуна и бывшего руководителя харьковской налоговой Андрея Криволапова.

Пятерых задержанных отпустили, назначив залоги: экс-главе Луганской областной государственной администрации и экс-руководителю налоговой службы Луганской области Александру Антипову - 15 млн грн, экс-начальнику Государственной налоговой инспекции в Святошинском районе Киева Юрию Мостипану - 1 млн грн, экс-главе налоговой администрации Полтавской области Владимиру Задорожному - 12 млн грн, бывшему начальнику Дарницкой налоговой администрации в Киеве Юрию Кравченко - 1 млн грн, экс-заместителю начальника Главного управления Министерства доходов и сборов в Харьковской области Татьяне Масловой - 1 млн грн.

Экс-глав Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области Сергея Шинкаренко и Харьковской области Станислава Денисюка арестовали с правом внесения залога в размере 100 млн грн. Также был арестован экс-глава налоговой администрации Полтавы Богдан Лизун с правом выйти под залог в 3 млн грн.

Также суд на два месяца арестовал экс-главу налоговой администрации Полтавы Богдана Лизуна. Он может выйти из-под ареста под залог в 3 млн грн.

По данным "Интерфакс-Украина", Печерский районный суд Киева на два месяца арестовал экс-главу Государственной налоговой инспекции Приморского района Одессы Ольгу Фролову, а экс-начальника Государственной налоговой инспекции в Шевченковском районе Киева Виктора Башука отпустил под личное обязательство.