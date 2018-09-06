Экологическую катастрофу в Армянске вызвали тренировки военных РФ - Порошенко

Экологическая катастрофа на заводе "Титан" в Армянске произошла из-за того, что в результате тренировок российских военных были разрушены екозащитные механизмы.

Об этом Президент Петр Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, начало которого транслировали в прямом эфире украинские телеканалы, сообщает Укринформ.

"По версии из надежных источников, которые я имею в своем распоряжении - это последствия соответствующих тренировок российских военных, которые привели к разрушению экологических защитных механизмов", - отметил глава государства.

Он также отметил, что нужно создать международную комиссию и остановить экологическую катастрофу, источник которой - на оккупированной территорий, но влияет непосредственно на материковую Украину, найти ее причину.

Кроме того, Порошенко отметил, что детей из Армянска пригласят в Херсонскую область на оздоровление и отдых. В этой связи глава государства поручил пограничникам обеспечить упрощенный порядок пересечения админграницы для организованных детских групп по Крыму.

"Они должны чувствовать заботу государства о каждом, кто оказался на оккупированной территории, независимо, это оккупированная территория украинского Крыма, украинского Донбасса", - подчеркнул Президент.

Как сообщал Укринформ, в городе Армянск в анексированном Россией Крыму в ночь на 24 августа произошли выбросы неизвестного отравляющего вещества, что привело к резкому ухудшению здоровья местных жителей и особенно детей. Кроме того, на металлических предметах, деревьях, крышах домов и даже внутри помещений образовался маслянистый налет с желто-зеленым оттенком. Читайте также: Экологическое бедствие: Херсонщина готова принять детей из оккупированного Крыма

В Херсонской области также были зафиксированы факты химического загрязнения воздуха и почвы.

Лишь на 12-й день экологической катастрофы "власть" Крыма "прекратила" на две недели работу завода "Титан" в Армянске. Детей школьного возраста и дошкольников с матерями распорядились отправить в санатории.

Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека передал информацию о выбросах вредных веществ в районе Армянска на севере аннексированного Россией Крыма в ООН, ОБСЕ, ВОЗ и Международный комитет Красного Креста.