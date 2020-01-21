Экс-адвокат Януковича назначен первым заместителем директора ГБР

Бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований. Еще одним заместителем главы ведомства стал Александр Соколов.

Информация о назначениях официально опубликована на сайте бюро.

Следует отметить, временно исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова в своем видеообращении сообщила, что комиссия по отбору завершила работу, кандидаты на должности заместителей прошли проверку, а приказы об их назначении подписаны. Однако имен она не назвала. Также она прокомментировала информацию о назначении адвоката экс-президента Виктора Януковича своим заместителем.

"Относительно манипуляций - "заместитель председателя ГБР, адвокат Януковича, будет расследовать дела Майдана". Я неоднократно заявляла и повторяю еще раз - подразделение по делам Майдана подчиняется исключительно директору ГБР. Предприняты все предусмотренные законом меры, направленные на недопущение конфликта интересов", - отметила Венедиктова.

Напомним, Генпрокуратура Украины расследует уголовное производство против бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Дело было открыто 13 декабря, сообщила ГПУ в ответ на запрос народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.

Напомним, в начале года была обнародована запись разговора Трубы о давлении на экс-главу НБУ Валерий Гонтареву. Разговор состоялся 5 сентября 2019.

Ранее Роман Труба заявил, что в его кабинете нашли аппаратуру для прослушивания, которая была "профессионально" вмонтирована в вентиляционную систему. В ГБР сообщили, что "прослушка" в кабинете директора бюро Романа Трубы не навредит его имиджу, а вот расследованию резонансных дел может помешать.

3 декабря Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований" (No2116).

Согласно закону, действующий директор ГБР Роман Труба и его заместители будут уволены. Руководителей ГБР будет выбирать конкурсная комиссия, в которую войдут три члена от парламента, три - от президента, три - от правительства. Квота Кабмина будет делегирована международными организациями.

24 декабря Президент Зеленский подписал принятый депутатами закон. А 27 декабря уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований (ГБР).

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