Экс-депутат ЕП Ребекка Хармс раскритиковала очередное дело ГБР в отношении Порошенко

Депутат Европейского Парламента в 2004-2019 годах Ребекка Хармс назвала тотальным абсурдом очередное уголовное производство Государственного бюро расследований в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Чувствуется, что некоторые украинцы борются за то, чтобы уничтожить репутацию страны. Это тотальный абсурд!", - написала Хармс на своей странице в Twitter 11 декабря. Так немецкий политик отреагировала на новость о том, что ГБР по заявлению Андрея Портнова, бывшего замглавы президентской администрации осужденного за госизмену Виктора Януковича, расследует возможную госизмену Порошенко при заключении Минских договоренностей.

Feels as if some Ukrainians would compete to destroy the countries reputation.Totally absurd???? @KyivPost @Hromadske @MaximEristavi @petras_petras @RFE_RLNEWS /RL:Ukraine investigators confirm treason probe of Poroshenko https://t.co/bMB7BfFhQQ- Rebecca Harms (@RebHarms) December 11, 2019

Ребекка Хармс стала не первым европейским политиком, заступившимся за Порошенко. Об уголовном преследовании пятого президента Украины жестко высказались бывший премьер-министр и глава МИД Швеции Карл Бильдт и бывший президент Европейского Совета Дональд Туск.

Государственное бюро расследований сообщило о регистрации уголовного производства по факту возможного совершения государственной измены Петром Порошенко при подписании Минских соглашений в 2015 году. Заявление в ГБР подал Андрей Портнов. По версии заявителя, Порошенко якобы "действовал в интересах Российской Федерации", поскольку в переговорах участвовали подконтрольные Кремлю главари террористических группировок "Л-ДНР". Таким образом пятый президент Украины "привязал восстановление территориальной целостности Украины к моменту, когда на это появится воля РФ".

Ранее сообщалось, что ГБР расследует 13 уголовных производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Адвокат Порошенко отмечал, что его клиент проходит как свидетель в двух делах, в остальных - у него нет процессуального статуса.

Инициатором уголовных производств в отношении Порошенко является Андрей Портнов - бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, осужденного за государственную измену.