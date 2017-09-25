Экс-директора "Информационных судебных систем" задержали при попытке уехать в Россию

Бывший директор госпредприятия подозревается в заключении фиктивных договоров поставки программного обеспечения.

Бывшего директора госпредприятия "Информационные судебные системы" задержали при попытке уехать на территорию России, сообщил начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"Задержали в субботу при пересечении границы бывшего (в 2013-2014 годах) директора госпредприятия "Информационные судебные системы" Б. по подозрению в завладении 6,4 млн грн", - сообщил Горбатюк агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщает в пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, экс-директор госпредприятия подозревается в завладении в 2013-2014 годах вместе с сообщниками государственными средствами в сумме 6,4 млн грн путем заключения фиктивных договоров поставки программного обеспечения для систем видеоконференцсвязи в органах юстиции Украины с последующим выводом государственных средств на подконтрольную иностранную компанию.

"Генеральной прокуратурой Украины в Печерский районный суд. Киева внесено ходатайство об избрании в отношении указанного должностного лица меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении ГПУ.

Как сообщает издание "Украинская правда", речь идет о Леониде Богданове. По информации издания, его задержание произошло 23 сентября на пункте контроля "Конотоп" Сумской области, когда Богданов ехал поездом в Российскую Федерацию.

ГП "Информационные судебные системы" создано для администрирования баз данных в украинской судебной системе. В его ведении находится Единый государственный судебный реестр и системы документооборота в судах разных юрисдикций.