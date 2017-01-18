Экс-глава МИД Украины Огрызко: Чем грозит России суд в Гааге

Когда решение будет вынесено, станет кристально ясно, кто является агрессором и кто должен нести ответственность за происходящее, пишет на портале НВ украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с 2007 по 2009 год Владимир Огрызко.

Министерство иностранных дел передает иск в Международный суд ООН в Гааге в отношении нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Это очень правильный и нужный шаг. Нам следовало сделать это уже давно; к большому сожалению, сбор доказательств и аргументов, как мне кажется, был достаточно затянутым - не совсем понятно, почему и как, хотя и звучат объяснения, что это было связано с определенными формальными процедурами. И все же мне кажется, что в таких случаях нужно действовать быстрее и решительнее, тем более, что для этого есть все возможности и основания.

Тем не менее, этот шаг создает для российского агрессора очень некомфортные условия: ему сейчас придется в очередной раз придумывать то, чего на самом деле нет, и процедура, которая предусматривает внесение контрмеморандума, еще раз подтвердит, что российская политика основывается исключительно на лжи. И это очень хорошо: россияне сами создадут себе ситуацию, в которой будут все больше и больше тонуть в собственной лжи.

В чем сложность этого процесса, хотя он и является предпосылкой к вынесению объективного решения? Сложность в очень длительной процедуре рассмотрения, подготовки решения и вынесения решения. Нам не стоит рассчитывать на некий блицкриг. Речь идет, скорее всего, о годах, ведь процедура рассмотрения невероятно сложна и займет много времени.

Но, несмотря на это, подача иска и последующее его рассмотрение - необходимый этап, который мы должны пройти. Пусть он закончится через два года или больше, но, зная традиции Международного суда, могу предположить, что вынесенное решение будет абсолютно корректным.

Ведь, в отличие от российских или украинских судов, Международный суд в Гааге знает, что такое честь и достоинство. Уверен, что это будет объективное решение, которое расставит все точки над "і".

Конечно, можно сказать: "Россия не выполняет решения других судов, с чего бы ей выполнять это?". Более того, я не исключаю, что, как и в случае с ЕСПЧ, когда Россия поймет, что ситуация складывается не в ее пользу, она может пойти даже на приостановку своего участия в той или иной конвенции, чтобы не отвечать за свои действия. Но даже это будет пусть и косвенным, но доказательством того, что Россия виновата.

А когда аналогичное решение еще и будет вынесено Международным судом в Гааге, станет кристально ясно, кто является агрессором и кто должен нести ответственность за происходящее.