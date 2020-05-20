Екс-глава митниці Нефьодов оскаржить своє звільнення у суді

Екс-глава Державної митної служби Максим Нефьодов оскаржить своє звільнення в Окружному адміністративному суді Києва, повідомила прес-служба суду в середу.

"Нефьодов просить ОАСК поновити його на посаді глави Державної митної служби. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що Нефьодов, зокрема, просить суд визнати протиправним та скасувати розпорядження уряду від 24 квітня про його звільнення з посади глави митниці з подальшим відновленням на цій посаді.

Крім того, екс-глава митниці просить суд стягнути на його користь суму середнього заробітку "за час вимушеного прогулу", зважаючи на розмір його середньоденної зарплати.

"Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за цим адміністративним позовом", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів за поданням міністра фінансів Сергія Марченка звільнив главу Держмитної служби Нефьодова. Т. в. о. глави Держмитниці призначено керівника одного з департаментів Ігоря Муратова.

Раніше екс-глава Мінфіну Ігор Уманський назвав головною причиною свого звільнення намір зняти главу Державної податкової служби Сергія Верланова і главу Державної митної служби Максима Нефьодова.