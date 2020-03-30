Екс-глава МОЗ про своє звільнення: "я приймаю цей вибір"

Ілля Ємець, якого сьогодні звільнено з посади міністра охорони здоров'я, заявив, що приймає своє звільнення та надалі зосередить свої зусилля на порятунку людських життів.

Відповідну заяву екс-міністра охорони здоров'я опубліковано у Telegram- каналі МОЗ.

"Відколи я прийшов на посаду міністра, я відверто казав, що є фаховим лікарем та медичним управлінцем, що я прийшов з чітким баченням реформи охорони здоров'я, яка мала завершитися запровадженням державного медичного страхування. Адже це продовження існуючої реформи, з деякими еволюційними змінами та елементами передового світового досвіду, це система, яка працює за принципом win-win як для пацієнтів, так і для лікарів", - зазначив він.

Ємець наголосив, що у МОЗ лише розпочали роботу у цьому напрямку, але "основні зусилля одразу довелося кинути на боротьбу з коронавірусом".

"Я рятую життя людей всю свою професійну кар'єру. Я починав, коли відсоток смертності від операцій становив близько 24%, коли кожній четвертій родині доводилося сповіщати гірку звістку. За час роботи нам вдалося зменшити цей відсоток до 1%. Я знаю, про що говорю. З 2003 року моя клініка є взірцем навіть за міжнародними стандартами, в ній ми однаково допомагаємо дітям і літнім людям. Життя людини є моїм основним пріоритетом не лише останні 25 днів. Це моє кредо на все життя", - зауважив він.

Екс-міністр закликав українців поважати та берегти лікарів, які перебувають в епіцентрі боротьби з коронавірусом, чітко виконувати їхні поради та рекомендації.

"Так склалося, що відсьогодні рішенням парламенту мої повноваження як міністра охорони здоров'я припинено. Я приймаю цей вибір і надалі зосереджу свої зусилля на порятунку людських життів як професійний лікар та керівник медичної установи. Звертаючись до політиків та народних обранців, хочу нагадати, що людина, її життя і здоров'я є найвищою цінністю нашої держави. Це і є справжній сенс роботи держави. Завжди пам'ятайте, що політичні чвари минуть, а втрачені людські життя не повернеш", - зазначив Ємець.

За його словами, наразі всім необхідно відкласти "суперечки, розбіжності та політичні ігрища й дати рішучий бій" коронавірусу.

Колишній очільник МОЗ побажав відповідальним посадовим особам "мудрості приймати в ці нелегкі часи правильні та сміливі рішення", а всім українцям бути здоровими.

30 березня Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Ілля Ємця з посади міністра охорони здоров'я.