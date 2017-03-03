Экс-глава Одесской таможни Марушевская заявила о попытках проведения обыска в ее квартире

По словам Марушевской, таким образом на нее хотят оказать давление.

Бывшая глава Одесской таможни Юлия Марушевская заявила о попытках проведения обыска в ее квартире сотрудниками Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры.

"Сотрудники СБУ и Генеральной прокуратуры пытаются провести обыски в моей квартире. Все это в период, когда я нахожусь в заграничной командировке и являюсь спикером на Freedom Forum. Пришли в рамках неизвестного мне уголовного производства. Параллельно обыски проводятся у Романа Баховского, который возглавлял Открытое таможенное пространство", - написала Марушевская в Facebook.

По словам Марушевской, таким образом на нее хотят оказать давление.

"Воспринимаю это как давление со стороны действующей власти и ответ на вчерашнее задержание НАБУ главы ГФС Романа Насирова. Я хочу заявить, что не поддамся на этот прессинг. Нынешняя власть повторяет ошибки режима Януковича", - добавила она.

Ранее сообщалось, что бывший начальник Одесской таможни Юлия Марушевская дала разъяснения в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции в связи с ходатайством заместителя главы СБУ Павла Демчины.

Напомним, в декабре глава ГФС Роман Насиров уволил Юлию Марушевскую с должности начальника Одесской таможни по дисциплинарной статье, хотя она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Во время работы в Одессе Марушевская конфликтовала с главой ГФС. Она, а также экс-глава ОГА Михеил Саакашвили неоднократно обращались к премьер- министру Владимиру Гройсману с просьбой уволить Насирова.