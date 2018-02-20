Экс-глава Пентагона: Javelin для Украины могут спровоцировать РФ

Поставки Украине противотанковых комплексов Javelin - это правильное решение, но оно может спровоцировать россиян и ухудшить ситуацию в Донбассе. Об этом в интервью LIGA.net заявил бывший министр обороны США и экс-глава ЦРУ Роберт Гейтс.

"Все должны признать, что Путин может повысить ставки гораздо легче, чем мы можем ожидать", - отметил он.

Американский политик также пояснил, что между обещанием поставок оружия и непосредственно самими поставками проходит определенное время и о точных датах говорить пока нельзя. "Это политический процесс, скорее даже - бюрократический", - добавил он.