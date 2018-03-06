Экс-глава столичного управления СБУ Щеголев отказался свидетельствовать по делу Януковича

Бывший руководитель Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Александр Щеголев отказался свидетельствовать в судебном заседании Оболонского райсуда Киева, где рассматривается дело по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее письмо Щеголєва в судебном заседании зачитал председательствующий судья в деле Владислав Девятко.

"В суд из следственного изолятора поступило заявление свидетеля Щеголева Александра Юрьевича, в котором последний, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины отказывается давать показания в качестве свидетеля в деле по обвинению Януковича Виктора Федоровича", - объявил Девятко.

Напомним, в настоящее время Щеголев находится под стражей в СИЗО - его обвиняют во введении в действие антитеррористической операции вечером 18 февраля 2014 года на Майдане Независимости, а также во введении в действие плана "Бумеранг".

Как сообщал УНИАН, сегодня суд по делу о госизмене Януковича допросил бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям властей РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.