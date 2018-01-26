Экс-глава "Укрспирта" руководил ОПГ, которая готовила террористические атаки - Аваков

Организованная преступная группировка во главе с бывшим генеральным директором госпредприятия "Укрспирт", совершившая ряд заказных убийств и покушений, готовила также террористические атаки на госучреждения, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Речь идет о большой группе злоумышленников, совершившей несколько заказных убийств и покушений на убийство в городе Киеве. Из них названы не все, только те, которых следствие приняло решение открыть", - сказал глава МВД на брифинге в Хмельницком в пятницу, сообщает департамент коммуникации МВД.

Аваков отметил, что преступная организация планировала террористические атаки на госучреждения. "Группа боевиков готовила террористические атаки на государственные учреждения, в том числе устранение ряда государственных функционеров, министра и других должностных лиц", - подчеркнул он.

Напомним вчера появилось сообщение, что в Румынии был задержан бывший генеральный директор государственного предприятия "Укрспирт" Михаил Лабутин.

Как сообщалось, в декабре 2014 года Министерство аграрной политики и продовольствия Украины отстранило руководителя "Укрспирта" Михаила Лабутина от должности, назначив временно исполняющим обязанности гендиректора ГП "Укрспирт" его зама Виктора Панкова.

В январе 2015 года Интерпол объявил Лабутина в розыск.

по материалам:

Украинская правда