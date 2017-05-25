Экс-главе налоговой Днепропетровщины присудили 100 миллионов залога

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн для бывшего главы Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области Сергея Шинкаренко.

Как сообщает корреспондент Укринформа, соответствующее решение приняла судья Екатерина Москаленко.

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения представитель государственного обвинения заявил, что Шинкаренко как глава Днепропетровской налоговой администрации использовал свои полномочия для личной выгоды. В частности, он участвовал в организации функционирования так называемых "конвертов", которые были связаны с экс-министром доходов и собраний Александром Клименко.

Во время расследования уголовного дела правоохранители пришли к заключению, что Шинкаренко нанес государству ущерб в размере 2,341 млрд грн. Прокурор указал, что ориентировочная стоимость имущества подозреваемого и членов его семьи составляет болеее 320 млн грн, а приобретено оно было в период его пребывания в должности главы ГНА Днепропетровской области.

В свою очередь Шинкаренко отметил в суде, что у него нет 100 млн грн для внесения залога и он будет подавать апелляцию на решение суда.

Как сообщалось, в ходе спецоперации Военной прокуратуры и Нацполиции в среду состоялось 454 одновременных обыска в 15 областях, во время которых задержали 23 экс-руководителей областных налоговых администраций времен правления экс-президента Виктора Януковича.

В среду, 24 мая, суд, в частности, избрал меру пресечения экс-руководителю налоговой в Полтавской области Владимиру Задорожному, обязав его носить электронный браслет и назначив 12 млн грн залога.

Также Печерский суд отпустил под залог в размере 15 млн грн бывшего начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Александра Антипова, у которого во время обыска изъяли 3,8 млн долл.

Кроме того, Печерский районный суд Киева избрал бывшему начальнику Дарницкой налоговой администрации в Киеве Юрию Кравченко меру пресечения в виде залога в размере 1 млн грн.

Бывшего начальника Государственной налоговой инспекции в Святошинском районе города Киева Юрия Мостипана Печерский районный суд Киева освободил под залог в 1 млн грн, обязав его носить электронный браслет, а начальника налоговой в Подольском районе Киева времен Януковича Алексея Ярошенко отпустили под личное обязательство.