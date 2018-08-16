Экс-главу ГСЧС Бочковского не пустили на работу

Утром в четверг, 16 августа, бывший глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский, которого суд восстановил в должности, пришел на работу, но его не пропустили.

Об этом передает Укринформ.

В частности, Бочковский вместе со своим адвокатом пришли под здание ГСЧС, где пообщались с представителями СМИ, после чего зашли в холл Госслужбы. Однако директор Департамента персонала Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Доценко дальше их не пропустил, объяснив, что для этого должно быть соответствующее распоряжение Кабмина.

Сам Бочковский назвал такие действия нарушением закона.

Ранее Апелляционный суд Киева отклонил жалобу Кабмина, восстановив в должности начальника ГСЧС Сергея Бочковского.