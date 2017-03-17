Экс-главу "Укрспецэкспорта" Бондарчука задержали в Лондоне

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил об аресте в Лондоне (Великобритания) экс-руководителя "Укрспецэкспорта" Сергея Бондарчука, которого обвиняют в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах.

"В результате слаженного взаимодействия Генпрокуратуры с британскими коллегами 15 марта в рамках экстрадиционного процесса в Лондоне был взят под арест еще один "герой" Украины - экс-руководитель "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук", - написал в Facebook Луценко.

"Мой визит в Лондон в ноябре 2016 не был бесполезным", - добавил Генпрокурор.

Напомним, с февраля 2015 года Сергей Бондарчук был объявлен в розыск. Перед этим Главная военная прокуратура объявила о подозрении Бондарчуку, завладевшему денежными средствами госконцерна в сумме $7,428 млн.

Следственный судья Печерского райсуда Киева 29 января 2015 года наложил арест на имущество подозреваемого - $10 млн в одном из украинских банков и два автомобиля Range Rover общей стоимостью свыше 2 млн грн.

Сам Бондарчук в Великобритании готовил исковые заявления в украинские и европейские суды к государственным институтам Украины. Он считает уголовное производство в отношении него фальсифицированным. Относительно пребывания в Великобритании пояснял: "Я остался в Британии после того, как закончилось моя служебная командировка как офицера Службы безопасности Украины. Я вынужден был сделать свой выбор между камерой советского образца ЧК-НКВД, которую для меня приготовили, и свободой действий. Я выбираю свободу, с которой мне будет легче доказать свою правоту".