Экс-губернатора Луганской области отпустили домой

В четверг, 25 мая, Печерский районный суд Киева отпустил под залог в размере 15 миллионов гривен бывшего начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Александра Антипова, который подозревается в нанесении ущерба государству в размере 96 миллиардов гривен, передает Украинская правда.

Печерский райсуд не удовлетворил требование прокуратуры об аресте подозреваемого. Решение огласила судья райсуда Екатерина Москаленко, при этом обязав Антипова носить электронный браслет слежения.

Министр внутренних дел Арсен Аваков негативно отреагировал на решение отпустить экс-главу налоговой службы Луганской области. Он написал соответствующий комментарий к своему посту в соцсети Facebook.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 24 мая сотрудники правоохранительных органов провели задержание бывшего губернатора Луганской области Александра Антипова. Экс-чиновнику вменяют участие в так называемых "налоговых площадках", которые занимались конвертированием средств.