Экс-мэр Ирпеня отказался идти за подозрением в Генпрокуратуру

Бывший мэр города Ирпеня в Киевской области Владимир Карплюк отказался прийти в Генпрокуратуру для вручения ему подозрения по уголовному делу, аргументировав это тем, что ГПУ не вручала ему повестку о вызове в прокуратуру и не объявляла подозрение в совершении какого-либо преступления. Об этом кандидат в нардепы написал у себя в Facebook.

"Мне никто не вручал повестку. После вручения повестки у каждого гражданина являются предусмотренные 72 часа для прибытия в орган досудебного расследования. То есть, у меня нет никаких оснований сегодня идти в Генпрокуратуру", - сказал он.

Карплюк связал сегодняшнее сообщение пресс-секретаря генпрокурора Юрия Луценко с тем, что ГПУ якобы хочет "расправиться с ним, как с лидером избирательной гонки по 95-му округу".

Ларису Сарган он назвал "подругой моих политических оппонентов", добавив, что в опубликованном ею скане указан адрес, по которому он более двух лет не проживает и не зарегистрирован, и также там нет даты составления документа.

По его словам, действия ГПУ "направлены исключительно на черный пиар" против него "как кандидата в народные депутаты".

Бывший мэр города-сателлита Киева проходит по делу No42011711120000377 от 3 июля 2017 года по ч. 4 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением).

Карплюк, председатель политической партии Новые лица, баллотируется в Раду по 95-му округу, куда входит Ирпень, которым он руководил до августа 2018 года. Среди прочего, оппоненты обвиняют Карплюка и "подконтрольную ему новую власть" в том, что голосования по генплану города в конце 2018-го проходили с привлечением лояльных к власти титушек, сотрудников Муниципальной варты и бюджетников. Генпрокурор Юрий Луценко в свое время назвал Ирпень "украинским Чикаго". У Карплюка долгая история конфликтов с ГПУ.