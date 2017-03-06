Экс-министра Клименко вызвали на допрос в прокуратуру

Главная военная прокуратура вызывает на допрос бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко 10 и 14 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, передают Українські Новини.

Клименко должен явится в здание Главной военной прокуратуры в указанные даты в 10:00.

Как сообщали Українські Новини, ранее Голосеевский районный суд Киева разрешил Главной военной прокуратуре начать специальное (заочное) расследование против Клименко.

Напомним, 9 февраля Апелляционный суд Киева заочно арестовал бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Ранее судью Чауса заочно арестовали с залогом 3,7 млн гривен.