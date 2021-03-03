Экс-министру Рудьковскому вручили подозрение в похищении топ-менеджера газодобывающей компании

Бывшему министру транспорта и связи Украины Николаю Рудьковскому вручили подозрение о причастности к похищению топ-менеджера одной из газодобывающей компании в 2012 году

Об этом РБК-Украина источник в правоохранительных органах.

По данным РБК-Украина, речь идет о похищении депутата от "Слуги народа" Олега Семинского.

Подозрение экс-чиновнику вручили сегодня, 3 марта, поскольку его не было в Украине и он только что вернулся в Киев.

Также Рудьковскому сообщили о ходатайстве об избрании меры пресечения. Напомним, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла похищение топ- менеджера газодобывающей компании, к которому причастен бывший министр транспорта и связи.