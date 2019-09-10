Экс - нардеп Чумак претендует на должность заместителя генпрокурора

Заместителем генерального прокурора Руслана Рябошапки может стать бывший народный депутат Виктор Чумак ("Блок Петра Порошенко"). Он подал свою декларацию кандидата на соответствующую должность 9 сентября.

Рябошапка в комментарии theБабелю не подтвердил, но и не опроверг информацию о назначении. Сам Чумак пока отказывается комментировать информацию.

По информации theБабеля, Чумака назначат заместителем генпрокурора во вторник до конца дня или в среду. Он будет отвечать за реформирование военной прокуратуры.

Кроме того, по информации theБабеля, из Генеральной прокуратуры уволят Юрия Столярчука.

4 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что назначит своим заместителем адвоката Виталия Касько. Тот ранее уже работал на этой должности.

2 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Анатолия Матиоса с должности заместителя генпрокурора - главного военного прокурора ведомства. Также в ГПУ отметили, что этим же приказом Матиос исключен из списков личного состава ГПУ и направлен в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.

29 августа Верховная Рада уволила Юрия Луценко с должности генерального прокурора. За проголосовали 317 народных депутатов. После этого ВР проголосовала за назначение Руслана Рябошапки на должность генпрокурора.

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