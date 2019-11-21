Экс-нардеп Фирсов стал временным и.о. главы Госэкоинспекции Украины

Нардеп VII и VIII созывов Егор Фирсов стал исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"С сегодняшнего дня я официально являюсь исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины. Такое решение принял Кабинет министров, и я благодарен за оказанное доверие", - написал он.

Фирсов уточнил, что Госэкоинспекция - это орган, который занимается контролем за соблюдением экологического законодательства и следит за уровнем загрязнения от промышленных предприятий.

"Предложение заняться реформой экологического контроля я получил от Алексея Гончарука [премьер-министра] четыре месяца назад. Свое видение ситуации я изложил сначала на встречах с премьером, а потом и лично президенту Владимиру Зеленскому", - добавил он.

По словам Фирсова, Госэкоинспекция является одним из самых коррумпированных органов, поэтому вопрос кадров - это его задача номер один.

Также Егор Фирсов добавил, что позже будет проведен конкурс на должности главы этой инспекции, и он будет принимать в нем участие.

На официальном сайте Кабинета министров Украины обнародовали указ, согласно с которым Фирсов назначен временным и.о. до того момента, пока глава не будет избран в установленном порядке.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственной экологической инспекции Украины, исполнение обязанностей главы на начальника управления организационной деятельности - старшего государственного инспектора Украины по охране окружающей среды Фирсова Егора Павловича", - говорится в документе.

Напомним, 14 августа Кабинет министров решил ликвидировать Государственную экологическую инспекцию. Вместо нее планировали создать Государственную природоохранную службу. Однако уже в октябре Кабинет министров отменил решение о ликвидации.

В 2017 году Кабмин тоже собирался ликвидировать Госэкоинспекцию и создать вместо нее Государственную природоохранную службу.