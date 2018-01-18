Экс-охранник Януковича о его побеге: Нас забрали вертолеты РФ

По пути из Киева в Крым экс-диктатор делал остановки в Харькове, Донецке, а также российской Анапе, рассказал сотрудник УГО Виктор Ризниченко

Виктор Ризниченко, бывший охранник Виктора Януковича, рассказал подробности побега экс-диктатора из Киева в Крым через Россию 21-23 февраля 2014 года, упомянув вертолеты, предположительно российские, которые забрали Януковича под Бердянском. Эту информацию сотрудник Управления госохраны сообщил сегодня, 18 января, во время допроса в Оболонском суде Киева, аудиотрансляцию которого вела Генпрокуратура в своем YouTube.

По словам Ризниченко, утром 21 февраля Янукович находился в Киеве на своем рабочем месте, около 18:00 он выехал кортежем в Межигорье, а примерно в 22:00 вылетел из Межигорья двумя вертолетами "в неизвестном для меня направлении".

Как рассказал свидетель, спустя несколько часов ему было поручено в составе передовой группы выехать в Харьков. "Со мной также выезжали еще несколько авто... Выезжали группами, встретились на 110-м километре трассы Киев - Харьков", - подчеркнул сотрудник УГО.

В Харьков Ризниченко и его коллеги прибыли в 10:00 22 февраля, Янукович уже был там в резиденции. Экс-президент должен был принять участие в съезде Партии регионов, однако его отменили, и во второй половине дня Янукович кортежем выехал в харьковский аэропорт, сообщил свидетель.

"В аэропорту было два вертолета. В один сели Янукович, несколько сотрудников охраны, во второй - начальник службы безопасности президента, семья и другие сотрудники охраны'', - отметил он.

По словам Ризниченко, через час после вылета "в неизвестном направлении" диспетчер потребовал от экипажа вернуться в Харьков, якобы это "команда (Александра) Турчинова". Однако из-за нехватки горючего, на которую сослались пилоты, вертолеты сели в Донецке.

Из донецкого аэропорта Янукович и его сопровождение попытались вылететь на двух самолетах, но из-за отсутствия необходимых документов вылет был запрещен пограничниками, сообщил охранник.

Ризниченко рассказал, что после этого группа приехала "в большой дом в Донецке", а спустя несколько часов, около 22:00 22 февраля, Янукович с охраной выехал в направлении Крыма.

Как отметил сотрудник УГО, возле Бердянска Запорожской области кортеж подъехал к полю.

"Осветили фарами это поле, и буквально сразу на него сели три вертолета Ми-8. На фюзеляже - красная звезда, неизвестные пилоты были в спецснаряжении, без шевронов или нашивок", - рассказал Ризниченко, предположив, что "это были вертолеты РФ".

Свидетель сообщил, что на вертолетах они прилетели в российскую Анапу, а оттуда отправились в Крым, прибыв 23 февраля в Ялту. Из Ялты Янукович выехал на базу Черноморского флота РФ в Севастополе.

Там экс-диктатор предложил охранникам при желании ехать дальше с ним, однако куда - не уточнил. Более 10 человек согласились, остальные, включая Ризниченко, отказались.

По словам свидетеля, последний раз он видел Януковича на плацу российской воинской части в Крыму около 23:00 23 февраля, а утром следующего дня отправился в Киев.

11 декабря 2017 года глава МВД Арсен Аваков во время допроса в суде заявил, что жизни Януковича в конце февраля 2014-го ничего не угрожало и арестовывать его не планировали.