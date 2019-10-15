Экс-посол Грузии Катамадзе получил гражданство Украины

Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине в 2000-2007, 2009-2013 годах, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе получил украинское гражданство. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в ассоциации.

Документы в миграционную службу дипломат подал после того, как в мае публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

"Я выдержал всю официальную процедуру, собрал все документы - даже пришлось съездить в Грузию и привезти некоторые оттуда. Я честно сдал экзамен на знание украинского языка в Институте филологии университета имени Шевченко - такая справка есть в необходимом перечне документов. Когда надо было рассказать что-то устно на произвольную тему, я начал рассказывать об изменениях в налоговом законодательстве. Члены комиссии выдержали минут десять", - рассказал Катамадзе.

5 сентября Зеленский подписал указ о предоставлении бывшему дипломату гражданства Украины. 24 сентября Катамадзе получил временное удостоверение. Согласно процедуре, ему нужно выйти из грузинского гражданства в течение двух лет. Соответствующий указ уже подписал президент Грузии.

"Это взвешенное решение. Меня с Украиной связывает почти 39 лет жизни. В Украине я получил образование, и все, чего я достиг потом в жизни, было заложено именно здесь. Я чувствую себя должником перед этой страной и хочу быть ей полезным - особенно сейчас, когда вижу начало реальных изменений. Я хочу принимать активное участие в общественно-политической жизни Украины", - сказал Катамадзе.