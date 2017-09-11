Экс-посол США Пайфер прокомментировал ситуацию с Саакашвили

Лишение украинского гражданства экс-председателя Одесской облгосдаминистрации и бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили и последовавшие за этим события принесли имиджевые потери Украине, считает бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

Дипломат подчеркнул, что проблема Саакашвили была создана из ничего.

"Я никогда не был сторонником того, что господин Саакашвили играл определенную роль в Украине. Потому что мне было непонятно, насколько его интересовала Украина, а насколько им руководило желание вернуться в Грузию. Но, с другой стороны, я не уверен, что ситуация вокруг него была урегулирована самым разумным путем. Это одна из ситуаций, когда проблему создана на пустом месте. Я думаю, что лишение Саакашвили гражданства, вероятно, создало имиджевую проблему, которой у Украины не было", - заявил Пайфер в интервью "Голосу Америки".

Напомним, 26 июля в Государственной миграционной службе Украины сообщили о том, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Михеила Саакашвили гражданства. Поводом для решения стал тот факт, что экс- президент Грузии не упомянул в анкете о том, что находится в розыске на родине.

Саакашвили сообщил о намерениях бороться за гражданство и вернуться в Украину на законных основаниях 10 сентября. Отправление поезда "Перемышль- Львов-Киев", в котором находился Саакашвили, из Польши было заблокировано. Политик принял решение пересесть на автобус и пересечь границу в пункте пропуска "Шегини".

Около 20:00 группа поддержки Саакашвили прорвала кордон пограничников и провела его через границу.

Национальная полиция зарегистрировала уголовное производство по факту незаконного пересечения границы, а генпрокурор Юрий Луценко пообещал привлечь нарушителей границы к уголовной ответственности. По материалам: Голос Америки (Українська служба) /